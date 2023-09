Chiều 7/9, trên trang cá nhân, ca sĩ Trương Thế Vinh đăng đoạn clip cùng Gin Tuấn Kiệt, Puka và bạn bè, đồng nghiệp thân thiết dự tiệc sinh nhật.

Tại buổi tiệc, ca sĩ Gin Tuấn Kiệt xúc động ôm mẹ, thông báo tin có vợ. Anh nói: "Mẹ đã nuôi con trưởng thành. Công sức mẹ sinh ra, chăm con khôn lớn cho con hình hài như hôm nay để anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả yêu mến. Nhờ vậy, vợ con mới quen con". Dưới bình luận, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đồng cảm, gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Puka từng xuất hiện ở tiệc sinh nhật của mẹ Gin Tuấn Kiệt. Nam ca sĩ chỉ tổ chức buổi tiệc thân mật với thành viên trong gia đình. Cùng lúc, Puka khoe ảnh ăn tối có nhiều món ăn, cách bài trí giống hệt tiệc nhà Gin Tuấn Kiệt.

Gin Tuấn Kiệt và Puka cùng tham dự buổi tiệc thân mật.

Tối 6/9, vào dịp sinh nhật 29 tuổi, ca sĩ Gin Tuấn Kiệt thông báo đã cầu hôn diễn viên Puka. Trên trang cá nhân, anh viết: "Định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa. Và đặc biệt cám ơn khán giả luôn yêu thương 'đẩy thuyền' nhiệt tình cho hai đứa trong suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến".

Trước đó, người hâm mộ từng phát hiện Puka và Gin Tuấn Kiệt diện đồ đôi, cùng xuất hiện tại một địa điểm có không gian quen thuộc. Mạng xã hội lan truyền thông tin đây là khuôn viên tòa nhà chung cư Gin Tuấn Kiệt sinh sống. Puka khoe clip chơi trượt patin trong khuôn viên này. Gin Tuấn Kiệt cũng thường xuyên tạo dáng chụp ảnh ở đây.

Puka vô tình đăng ảnh đi ăn uống, trên bàn có vài tấm ảnh in từ ảnh chụp. Trong ảnh, Puka đang ngồi cạnh một nam thanh niên ăn mặc sành điệu, có ngoại hình, phục trang giống hệt Gin Tuấn Kiệt. Không khó tìm thấy ảnh Gin Tuấn Kiệt và Puka đều từng mặc trang phục giống như tấm ảnh in. Khán giả tin rằng, chỉ khi Puka và Gin Tuấn Kiệt có quan hệ gần gũi, thân thiết mới in ảnh chụp làm kỷ niệm như vậy.

Gin Tuấn Kiệt cầu hôn Puka dịp sinh nhật tuổi 29.

Puka cho biết: "Xưa giờ mọi người vẫn hay soi tôi. Vì bị hoài nên tôi không có ý kiến gì. Hiện tại, tôi không muốn nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư. Còn ai muốn soi, muốn đồn đoán là quyền của mỗi người. Về phía mình, tôi chỉ muốn tập trung vào công việc thay vì nói mãi về đời tư".

Nữ diễn viên tỏ ra ngượng ngùng, không phủ nhận hay khẳng định. Khi phóng viên hỏi ấn tượng về Gin Tuấn Kiệt khi từng cùng nhau tham gia không ít gameshow truyền hình, Puka xin phép không bình luận.

Puka sinh năm 1990, là diễn viên hài được yêu thích qua các chương trình truyền hình. Gin Tuấn Kiệt sinh năm 1994, được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên.

Diệu Thu