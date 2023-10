Nguồn tin của VietNamnet cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào 11h40 ngày 11/10, tại Km 49+500 Quốc lộ 2 thuộc địa phận thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, ô tô 16 chỗ BKS: 50LD-173.49 do tài xế Nguyễn Đình Hiển (SN 1974, trú tổ 3 Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) điều khiển hướng Tuyên Quang - Hà Giang đã va chạm với ô tô BKS: 23A-106.06 do anh Hoàng Trung T. (SN 1984, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang) điều khiển, di chuyển theo hướng ngược lại.

Hậu quả tai nạn khiến anh Hoàng Trung T. bị thương nặng dẫn tới tử vong tại bệnh viện; 2 ô tô bị hư hỏng.

Khoảng 16h cùng ngày, khi được xe cứu hộ kéo đi hướng Hà Giang - Tuyên Quang đến Km50+800, ô tô BKS: 50LD-173.49 bất ngờ bốc cháy, hư hỏng hoàn toàn.

Nhận được tin báo, Công an xã Việt Vinh đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Quang khám nghiệm hiện trường, điều tra giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Gia Phan