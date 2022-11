Mối nguy khi người Hàn coi cảnh Itaewon đông đúc là chuyện thường

Bữa tiệc giải trí cuối tuần hóa thành cơn ác mộng ở Itaewon.

Sau thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon vào tối 29/10, mối lo sợ về việc giữ an toàn giữa đám đông hỗn loạn lẫn nhận ra những mối nguy hiểm tiềm tàng tồn tại hàng ngày đang là điều cư dân ở thủ đô Seoul nghĩ tới.

Theo Hankyoreh, với dân số 9,5 triệu người, cụm từ "đất chật người đông" đã trở nên quá quen thuộc với những ai sinh sống ở thủ đô của Hàn Quốc.

Nhưng giờ, hình ảnh dòng người quá tải, tạo thành "biển người" đã đồng nghĩa với mối nguy về tính mạng trong tâm trí cư dân Seoul.

Seoul đất chật người đông

Sau những gì xảy ra tại Itaewon, công chúng đang tạo sức ép lên chính phủ, kêu gọi kiểm tra lại những khu vực quá đông đúc trong thành phố và đưa ra các biện pháp toàn diện.

Đêm Halloween ác mộng tại khu phố đêm Itaewon là lời chuông cảnh báo đến cả người dân lẫn chính phủ Hàn Quốc. Ảnh: Korea Herald.

“Tôi đi tàu điện ngầm tuyến số 9, nơi lượng người chật kín vào giờ cao điểm. Nhưng sau khi nghe tin về vụ giẫm đạp dịp Halloween, lần đầu tiên tôi nghĩ rằng thật sự mình có thể bị đè chết", Lee Yoo Mi (31 tuổi), nhân viên văn phòng ở khu vực Yeouido, cho biết.

“Cũng giống như thang máy, cần phải đưa ra giới hạn về số lượng hành khách hoặc trọng lượng trong tàu điện ngầm", cô nói thêm.

Về phần Kim So-hyeon (30 tuổi), lần tham dự concert của thần tượng không để lại nhiều ký ức vui vẻ, khi cô có trải nghiệm bị xô đẩy, đè đến mức khó thở.

"Tôi đứng ở vị trí hàng đầu, sát sân khấu. Bất cứ khi nào ca sĩ đến gần, tôi sẽ bị khán giả đẩy từ phía sau, gây áp lực lên ngực và phổi", Kim kể lại.

Mặc dù dân số của Seoul có xu hướng giảm, thành phố vẫn rất đông đúc. Theo Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc, tính đến năm ngoái, Seoul có 9,5 triệu dân và mật độ dân số là 15.699 người/km2.

Con số này gần gấp 4 lần so với Busan (4.320 người/km2) - thành phố có mật độ dân cao thứ hai tại Hàn Quốc.

Theo City Mayors, một trang web chuyên nghiên cứu dữ liệu đô thị, tính đến năm 2018, mật độ dân số của Seoul (bao gồm cả Incheon) đứng thứ 6 trên thế giới trong số 300 thành phố trong bảng xếp hạng.

Cảnh tượng các ga tàu điện ngầm luôn tấp nập người đến, người đi đã là một phần hình ảnh của Seoul. Ảnh: Korea Herald.

Nguy hiểm khi bình thường hóa việc quá tải

Từ góc nhìn chuyên gia, việc người dân coi môi trường xung quanh quá đông đúc như một điều hiển nhiên cũng là yếu tố góp phần đẩy những thảm họa giẫm đạp xảy ra.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN ngay sau thảm kịch ở Itaewon, cựu Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Juliette Kayyem, một chuyên gia về quản lý thảm họa, nói rằng thực tế việc Seoul lúc nào cũng "người đông như nêm" nhiều khả năng là một nguyên nhân.

"Cư dân Seoul đã coi việc len lỏi vào những không gian chật chội, lấp kín người là điều bình thường. Có thể họ chưa hoàn toàn nhận thức được độ nguy hiểm của những con hẻm vừa nhỏ, vừa hẹp vừa dốc".

Bất chấp thực tế này, “cẩm nang” của chính phủ về cách đảm bảo an toàn nơi đông người vẫn còn nhiều bất cập.

Mặc dù hơn 100.000 người đã đổ xô đến Itaewon vui chơi, nơi địa hình và không gian tồn tại quá nhiều bất lợi với một "biển người", chính quyền thủ đô Seoul, Văn phòng quận Yongsan và cảnh sát khu vực đều không thực hiện bất kỳ biện pháp đặc biệt nào.

Hình ảnh Itaewon chật cứng người vào dịp lễ Halloween không mới, song các biện pháp đảm bảo an toàn cho người đi chơi vẫn luôn thiếu. Ảnh: CNN.

Văn phòng quận Yongsan, cơ quan địa phương có thẩm quyền đối với khu vực Itaewon, thậm chí còn không đưa ra kế hoạch quản lý an toàn cho cuối tuần trùng đúng vào dịp Halloween. Tương tự, Sở Cảnh sát quận Yongsan chỉ triển khai 58 cảnh sát mặc sắc phục để duy trì trật tự công cộng.

Lee Song-gyu, chủ tịch Hiệp hội An toàn chuyên nghiệp Hàn Quốc, cho biết: “Cả chính phủ và công chúng đều không ý thức được về khả năng người dân có thể bị đè chết ngay giữa trung tâm thành phố Seoul. Do đó, các biện pháp đảm bảo an toàn rất kém".

Hwang Seung-sik, giáo sư tại Trường Đại học Y tế Công cộng của Đại học Quốc gia Seoul, cũng lập luận rằng đáng nhẽ có thể ngăn chặn được vụ việc ở Itaewon.

"Năm nay không phải là lần đầu tiên đám đông tụ tập vào Halloween, nhưng không có biện pháp đối phó nào từ bộ phận phụ trách an toàn thiên tai trong quản lý sự di chuyển của mọi người, chẳng hạn như đặt dải phân cách, thiết lập đường một chiều, kéo dài giờ hoạt động của các chuyến tàu đến ga Itaewon trong dịp cuối tuần".

Các chuyên gia trong và ngoài nước đều nhấn mạnh rằng việc dự đoán quan trọng hàng đầu trong việc ngăn chặn các tai nạn phát sinh từ đám đông.

"Việc phòng ngừa và chuẩn bị chỉ có thể thực hiện được nếu mọi thứ được dự đoán cẩn thận" Jeon Chan-ki, giáo sư tại Đại học Quốc gia Incheon, nhấn mạnh.

Kim Tae-hwan, giáo sư tại khoa Nghiên cứu An ninh tại Đại học Yong In, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp giữa các cơ quan, từ cảnh sát, lính cứu hỏa và chính quyền địa phương.

Ngoài ra, người dân và các đơn vị kinh doanh, tổ chức sự kiện cũng cần nhận thức nhiều hơn về sự nguy hiểm của tình trạng quá tải.

"Có nhiều thiết bị an toàn được lắp đặt trong tàu điện ngầm hoặc các concert, nhưng đôi khi mọi người bỏ qua để di chuyển nhanh hơn hoặc vì muốn thưởng thức buổi biểu diễn nhiều hơn", Lee Young-joo, giáo sư phòng chống hỏa hoạn và thiên tai tại Đại học Seoul, phân tích.

“Việc bổ sung quy định, chính sách là quan trọng, nhưng người dân cũng nên tự chuẩn bị cho những tình huống nguy hiểm liên quan đến đám đông", giáo sư Lee nói thêm.