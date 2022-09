Sau thời gian đình trệ, xuất khẩu thuỷ sản sang Nga tăng đột biến

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), do ảnh hưởng xung đột Nga – Ukraire vào cuối tháng 2, xuất khẩu thủy sản trong tháng 3 và 4 bị đình trệ do vận tải tắc nghẽn, thanh toán thương mại khó khăn. Tuy nhiên, từ tháng 5, xuất khẩu thuỷ sản sang Nga đã hồi phục dần dần và từ tháng 7, xuất khẩu đã đảo chiều, tăng 36% và tăng mạnh 98% trong tháng 8 so với cùng kỳ 2021.

Tính đến hết tháng 8, xuất khẩu thuỷ sản sang Nga đạt hơn 94 triệu USD, vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái trên 20% nhưng với đà hồi phục như hiện nay, VASEP dự báo cả năm 2022, thị trường này sẽ mang về giá trị hơn 190 triệu USD, tăng 16% so với năm ngoái.

Thủy sản được Nga nhập khẩu nhiều nhất là cá tra

Cá tra vẫn là mặt hàng Nga nhập khẩu nhiều nhất, giá trị gần 21 triệu USD trong 8 tháng đầu năm, giảm 12% so với cùng kỳ 2021.

Các mặt hàng tăng trưởng ấn tượng là cá ngừ 16 triệu USD, tăng 97%; cá chỉ vàng 14,6 triệu USD, tăng 6%; cá cơm 4,6 triệu USD, tăng 27%.

Từ đầu năm đến nay, có 39 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thuỷ sản sang Nga. Trong đó, Công ty CP Nam Việt chiếm tỷ trọng lớn nhất 13% với sản phẩm thế mạnh là cá tra. Tiếp đến là Công ty CP xuất nhập khẩu Thực phẩm Sài Gòn (12%), công ty TNHH Hải Vương (12%), Công ty TNHH MTV Thực phẩm Anh Long (8%) và Công ty CP Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú (7%)…

Đến nay, Việt Nam có 54 doanh nghiệp được phép xuất khẩu thủy sản vào Nga, trong đó có 6 doanh nghiệp mới được cấp phép trong năm nay.

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nga thông tin khi xung đột Nga – Ukraine xảy ra, hệ thống ngân hàng Nga bị phong toả, đồng Rúp bị mất giá nhưng Nga đã có những động thái phản ứng nhanh để giữ ổn định nguồn ngoại tệ. Mặc dù bị lệnh trừng phạt kinh tế từ nhiều nước G7 nhưng hàng hoá tại thị trường Nga vẫn khá ổn định vì Nga vẫn còn nhiều đối tác khác. Vấn đề thanh toán khi xuất khẩu sang Nga không còn là khó khăn và dư địa thị trường vẫn rộng lớn.

Ngoài ra, vận tải hàng hoá từ Việt Nam sang Nga đã thuận lợi hơn. Hiện nay tập đoàn vận tải Nga đã mở tuyến vận tải thẳng TP HCM - Hải Phòng - Vladivostok (Nga) và đã có một số hãng tàu khác chạy tuyến mới, việc vận chuyển nhanh hơn, thời gian ngắn hơn. Ngoài ra có thêm hệ thống vận tải đường sắt hỗ trợ cho giao thương với Nga.

