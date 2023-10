Chiều nay (27/10), Công an TP Dĩ An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân vụ việc một cô gái tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương.

Nạn nhân là chị T.T.L. (20 tuổi, quê Sóc Trăng).

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, vào khuya ngày 26/10, nhiều người dân sống tại dãy trọ ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương nghe tiếng la hét và cự cãi lớn tiếng của hai cô gái sống chung tại một phòng trọ trong dãy.

Sau đó, người bạn gái sống chung với chị L là Tống Thị Mỹ L (19 tuổi, quê Sóc Trăng) chạy ra khỏi phòng tri hô, báo tin chị L tự sát bằng dao.

Khi vào bên trong, người dân phát hiện chị L đang nằm bất động dưới nền nhà, trên người có vết thương do dao đâm.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo lời khai của Tống Thị Mỹ L, hai người có quan hệ tình cảm đồng giới, thuê trọ sống chung với nhau tại khu vực trên hơn 1 tháng nay.

Vào tối ngày 26/10, sau khi đi nhậu về thì chị T.T.L. đòi đi qua phòng trọ của bạn khác ngủ nhưng Tống Thị Mỹ L không đồng ý nên hai người xảy ra cự cãi. Lúc này nạn nhân đã cầm dao tự đâm vào bụng mình dẫn đến tử vong.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ lời khai của người liên quan để xác định nguyên nhân.