Highlights vòng 4 PGA Championship:

"Tôi cảm thấy đây là cơ hội của mình và cố gắng nắm bắt", Xander Schauffele nói về khoảnh khắc lịch sử khi thực hiện cú gạt bóng quyết định ở hố 18 (par-5) trên sân Valhalla.

Cú gạt từ khoảng cách 6 foot (hơn 1,8 m) giúp Schauffele có điểm birdie. Đó là cú birdie thứ 7 của anh trong ngày chung kết để giành chức vô địch.

Schauffele đạt tổng điểm -21 sau 72 hố ở PGA Championship lần thứ 106, qua đó giành chức vô địch nhờ thắng Bryson DeChambeau đúng 1 gậy.

Schauffele ăn mừng sau cú putt đạt birdie ở hố 18

"Tôi không muốn phải bước vào play-off với Bryson", Schauffele giài thích. Khi chuẩn bị đánh hố cuối cùng, anh và DeChambeau - người đã sớm hoàn thành 18 hố ngày chung kết - đang có cùng điểm -20, điểm số thấp nhất trong lịch sử sự kiện major.

Schauffele cần birdie để vô địch. Nếu anh đạt par, cả hai đối thủ phải đánh play-off tranh danh hiệu tại Valhalla. Trong trường hợp Xander mắc lỗi, DeChambeau là người chiến thắng.

Dưới áp lực khủng khiếp, Schauffele chủ động thực hiện cú phát bóng nhẹ, đưa bóng nằm trong dải gồ ghề hẹp giữa fairway và bẫy cát fairway.

Khoảng cách đến hố là 249 yard. Schauffele, mặc dù bị cản trở với thế đứng trong hố cát, thực hiện pha đánh táo bạo đưa bóng tiếp đất nhẹ nhàng trên fairway, ngay gần green.

Schauffele có major đầu tiên trong sự nghiệp

Đến lúc này cả sân hồi hộp và Schauffele cũng vậy. Anh thực hiện cú đánh khéo léo từ cự ly 36 yard đưa bóng đến khoảng 6 feet. Tiếp đó là cú putt ghi điểm birdie.

"Tôi đã cống hiến hết mình. Tôi nỗ lực hết mức có thể và tôi biết rằng những gì mình làm như thế là đủ", DeChambeau thừa nhận khi trở thành á quân. "Rõ ràng có một người cực kỳ xuất sắc. Xander rất xứng đáng với chức vô địch".

Đây là lần đầu tiên Schauffele, nhà vô địch Olympic 2020, giành được major ở tuổi 30, vươn lên hạng 2 thế giới.

Trong những năm qua, Schauffele được mọi người mô tả là tay golf xuất sắc nhất thế giới mà chưa từng đăng quang giải đấu lớn. Bây giờ, anh tự xóa đi hình ảnh đó.

Xếp hạng và tiền thưởng PGA Championship (đơn vị tính: USD)

Không chỉ vậy, với dấu ấn tại Valhalla, Schauffele cũng thiết lập số điểm âm chưa từng có trong toàn bộ lịch sử 4 giải major: -21.

Trước đó, anh cũng lập kỷ lục đánh 62 gậy trong ngày khai mạc (Shane Lowry lặp lại ở vòng 3), thấp nhất lịch sử một vòng đấu PGA Championship.

Kỷ lục cũ là điểm -20, thuộc về Jason Day ở PGA Championship 2015; Henrik Stenson The Open Championship 2016; Dustin Johnson tại The Masters 2020 (phá kỷ lục mang tính biểu tượng, với -18 mà Tiger Woods thiết lập năm 1997); Cameron Smith ở The Open 2022.

Chiến thắng này cũng giúp Xander có danh hiệu PGA Tour thứ 8 trong sự nghiệp, danh hiệu đầu tiên kể từ Genesis Scottish Open 2022.

Lễ trao giải PGA Championship: