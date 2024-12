Ngày 12/12, PEOPLE đưa tin Selena Gomez và Benny Blanco - ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc đính hôn sau hơn 1 năm hẹn hò.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ 32 tuổi xác nhận khi đăng ảnh bên bạn trai, đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út, kèm dòng chữ: "Mãi mãi bắt đầu từ khoảnh khắc này".

Selena Gomez chia sẻ tin vui với mọi người.

Sau 2 giờ đăng tin vui, bài viết của Selena Gomez nhận gần 6 triệu lượt thích. Nhiều người nổi tiếng để lại bình luận chúc mừng. Benny Blanco hài hước viết: “Đợi đã, cô ấy là vợ tôi”.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ tháng 6/2023 và công khai vào tháng 12 cùng năm. Sau đó, cả hai thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Tháng 3/2024, Selena chúc mừng sinh nhật Blanco trên Instagram, khen bạn trai tích cực, hài hước và nhân hậu.

Selena Gomez bày tỏ sự vui mừng trên trang cá nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Selena Gomez chia sẻ về tình yêu với bạn trai: “Tôi nghĩ rằng việc gặp được một người tôn trọng, hiểu được thế giới bạn đang sống thực sự rất quan trọng".

Benny Blanco cũng nói với PEOPLE rằng mỗi ngày bên bạn gái là "ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời".

"Lose You To Love Me" - Selena Gomez: