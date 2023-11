Ông Võ Thành Đàng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 17/11-15/12.

Trước đó, từ 12/10-10/11, ông Đàng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nhưng bất thành. Nguyên nhân do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Tính theo giá phiên 16/11, giá cổ phiếu QNS ở mức 47.300 đồng/cp, ông Đàng có thể phải bỏ ra hơn 47 tỷ đồng để mua số cổ phiếu đăng ký.

Hiện, ông Đàng nắm 28,3 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, ông Đàng nắm giữ hơn 29,3 triệu cổ phiếu.

Tương tự, ông Đào Văn Chiến, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Thương mại Hà Tây (HTT) cũng miệt mài mua cổ phiếu nhưng bất thành, mặc dù cổ phiếu HTT trên thị trường chỉ có giá 1.100 đồng/cp.

Theo thông tin công bố, ông Chiến không mua được gần 631.000 cổ phiếu trong thời gian từ 15/8-11/9.

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là giá tăng. Đây là lần thứ 13 tính từ tháng 8/2022, ông Chiến đăng ký mua bất thành.

Sau giao dịch không thành công trên, ông Chiến tiếp tục đăng ký mua lại 631.000 cổ phiếu, giao dịch dự kiến từ 14/9-12/10. Tuy nhiên, kết quả ông Chiến không mua được cổ phiếu nào, nguyên nhân do không khớp được giá.

Tin doanh nghiệp niêm yết

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* MBS: CTCP Chứng khoán MB thông qua phương án phát hành 2.000 trái phiếu riêng lẻ, là loại không chuyển đổi, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 200 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng, lãi suất thả nổi. Thời gian thực hiện trong quý IV/2023.

* NTP: CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong chốt giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2023 vào ngày 4/12. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/12.

* ACG: Ngày 3/12, CTCP Gỗ An Cường chốt giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2023. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/12.

* LDG: CTCP Đầu tư LDG thông qua việc thực hiện phát hành hơn 12,81 triệu cổ phiếu ESOP. Nguồn tài trợ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2023- quý I/2024.

* TCM: Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2023, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công ghi nhận doanh thu đạt 116,32 triệu USD, giảm 26% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 7,17 triệu USD, giảm 27% so với cùng kỳ.

* NCS: CTCP Suất ăn Hàng Không Nội Bài chốt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15% là 24/11. Thời gian dự kiến chi trả vào 22/12.

* CMG: Ngày 6/12, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và bằng tiền mặt, nhận cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 32,2%.

* CKG: Ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đăng ký bán 800.000 cổ phiếu từ ngày 21/11-20/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* SJE: Ông Phạm Văn Tuyền, Phó tổng giám đốc CTCP Sông Đà 11 đăng ký mua 500.000 cổ phiếu từ ngày 17/11-8/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VN-Index

Chốt phiên 16/11, VN-Index tăng 3,03 điểm (+0,27%), lên 1.125,53 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 687,4 triệu đơn vị, giá trị 14.780 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 1,69 điểm (+0,74%), lên 229,56 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 101,4 triệu đơn vị, giá trị 2.057,2 tỷ đồng.

UpCoM-Index tăng 0,12 điểm (+0,14%), lên 87,13 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 26,7 triệu đơn vị, giá trị 443,7 tỷ đồng.

Nhận định thị trường, Chứng khoán SHS cho rằng VN-Index đóng cửa bật tăng +3,03 điểm nhờ diễn biến trong phiên ATC. Thanh khoản giảm có thể do phiên đáo hạn phái sinh. Giá nhiều cổ phiếu phân hóa và tăng. Áp lực bán không mạnh.

Trong ngắn hạn, thị trường tiếp tục đà hồi phục sau khi kiểm định ngưỡng hỗ trợ 1.100 điểm thành công trước khi vận động với biên độ hẹp dần.

SHS nhận định, nhịp hồi phục này mang tính kỹ thuật và sẽ khó kéo dài, VN-Index sớm gặp cản ngắn hạn tại vùng 1.150 điểm.

Theo Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), VN-Index nhiều khả năng có thể tiếp tục duy trì quán tính tăng điểm lên vùng đích kỳ vọng quanh 1.145 (+/-5) điểm trước khi gặp áp lực điều chỉnh trở lại.

Nhà đầu tư được khuyến nghị nắm giữ các vị thế mua đã mở một phần tại vùng hỗ trợ gần và tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục.