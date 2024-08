Theo báo cáo tài chính quý II/2024 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL), trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp chi 131,8 tỷ đồng cho nhân viên và ban lãnh đạo, giảm nhẹ so 137,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức lương và thù lao của lãnh đạo lại tăng mạnh.

Người nhận lương cao nhất trong 6 tháng tại Novaland là ông Ng Teck Yow, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc với hơn 2,47 tỷ đồng, tương đương 412 triệu đồng/tháng. Cùng kỳ năm ngoái, ông này chỉ nhận hơn 676 triệu đồng.

Người nhận lương cao thứ 2 tại Novaland là ông Dương Văn Bắc, Giám đốc Tài chính với hơn 1,42 tỷ đồng, tương ứng mỗi tháng 238 triệu đồng.

Ông Bùi Thành Nhơn tiếp tục không nhận lương, Ảnh: Novaland

Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT, không nhận lương nhưng có 600 triệu đồng tiền thù lao (tương đương 100 triệu đồng/tháng). Cùng kỳ năm ngoái, ông Nhơn nhận mức thù lao 500 triệu đồng.

Các thành viên khác trong HĐQT nhận mức thù lao 300 triệu đồng trong 6 tháng. Kế toán trưởng Huỳnh Minh Luân được nhận 296 triệu đồng tiền lương.

Tại CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR), thành viên HĐQT, ban tổng giám đốc có mức lương tăng nhẹ trong quý II, với mức chi 5,9 tỷ đồng.

Trong quý II, người có thu nhập cao nhất là ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc với 1,4 tỷ đồng, bằng với cùng kỳ năm 2023, tương đương mỗi tháng hơn 466 triệu đồng.

Các phó tổng giám đốc ghi nhận thu nhập tăng so với cùng kỳ. Trong đó, ông Trương Ngọc Dũng thu nhập tăng từ 459 lên 581 triệu đồng; ông Nguyễn Khắc Sinh thu nhập tăng từ 418 lên 480 triệu đồng. Ông Phan Lê Hoà có thu nhập cao nhất trong các phó tổng với 826 triệu đồng, còn ông Vũ Kim Điền không có thu nhập.

Ở khối quản trị, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT, nhận thu nhập 485 triệu đồng trong quý II, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mỗi tháng gần 162 triệu đồng.

Con trai ông Đạt, Nguyễn Tấn Danh - Phó Chủ tịch HĐQT, trong quý này nhận thu nhập 150 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thành viên và thành viên độc lập HĐQT, 2 người không ghi nhận thu nhập trong quý II, 3 thành viên còn nhận 120 triệu đồng.

Tại CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã AGG), ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT, nhận thu nhập 747 triệu đồng trong nửa đầu năm nay, tăng mạnh so với mức 246 triệu đồng cùng ky năm ngoái. Ông Sáng vẫn chưa phải là người có thu nhập cao nhất tại An Gia.

Người có thu nhập cao nhất là Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Sơn với hơn 1,2 tỷ đồng. Do từ nhiệm từ ngày 3/6, ông Sơn chỉ nhận thu nhập của 5 tháng đầu năm. Nếu tính bình quân, ông Sơn nhận 240 triệu đồng/tháng.

Kế toán trưởng Nguyễn Thành Châu có thu nhập tăng từ hơn 489 triệu đồng nửa năm ngoái, lên gần 539 triệu đồng nửa đầu năm nay.