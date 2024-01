CEO Nvidia Jensen Huang - doanh nhân người Mỹ gốc Đài Loan (Trung Quốc) - đã đến thăm các văn phòng của Nvidia ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến trong tuần qua và xuất hiện tại các cuộc họp thường niên của công ty, theo truyền thông Trung Quốc.

Trong các video lan truyền trên mạng, Huang, 60 tuổi, mặc chiếc áo vest họa tiết và tham gia điệu múa dân gian Yangge.

Một phát ngôn viên Nvidia cho biết CEO đến thăm Trung Quốc để "ăn mừng năm mới với nhân viên".

CEO Nvidia Jensen Huang trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Singapore tháng 12/2023. (Ảnh: Reuters)

Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà sáng lập Nvidia tới Trung Quốc sau hơn 4 năm, khi gã khổng lồ chip Mỹ vẫn đang mắc kẹt trong cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung. Lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông Huang ở Trung Quốc là vào tháng 12/2019, khi ông nói về việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực ô tô, trò chơi và chăm sóc sức khỏe.

Tháng 6/2023, người đứng đầu Nvidia được cho là đã lên kế hoạch đến thăm Thượng Hải, nơi ông dự định gặp gỡ lãnh đạo các công ty công nghệ Trung Quốc bao gồm Tencent Holdings, ByteDance và Xiaomi. Tuy nhiên, ông cuối cùng đã hủy chuyến đi.

Chuyến thăm mới nhất của ông Huang diễn ra trong bối cảnh Nvidia phải đối mặt với những cơn gió ngược ngày càng tăng tại thị trường Trung Quốc. Tháng 10/2023, chính phủ Mỹ tiếp tục siết chặt các hạn chế xuất khẩu chip, chặn quyền truy cập của Trung Quốc với bộ xử lý đồ họa (GPU) mà Nvidia đã thiết kế riêng cho khách hàng đại lục để “lách” các hạn chế trước đó.

Trong báo cáo tài chính công bố hồi tháng 11 năm ngoái, Nvidia dự đoán doanh số bán hàng sang Trung Quốc và các khu vực bị Mỹ hạn chế - vốn đóng góp 20-25% doanh thu trung tâm dữ liệu trong vài quý trước – sẽ giảm đáng kể trong quý cuối năm 2023.

Nvidia hiện đang phát triển các sản phẩm mới cho thị trường Trung Quốc nhưng cảnh báo quá trình sẽ mất thời gian, khi công ty cố gắng "tìm sự cân bằng phù hợp" cho khách hàng của mình ở đại lục trước những hạn chế về chip của Mỹ.

"Chúng tôi phải đưa ra những con chip mới tuân thủ quy định và một khi hoàn thành, chúng tôi sẽ quay trở lại Trung Quốc", Huang nói vào tháng 11 tại hội nghị DealBook của The New York Times. "Chúng tôi cố gắng kinh doanh với bất kỳ ai có thể. Mặt khác, vấn đề an ninh quốc gia và năng lực cạnh tranh quốc gia của chúng ta rất quan trọng".

Một tháng sau, người đứng đầu Nvidia cho biết đã "phối hợp rất chặt chẽ" với chính phủ Mỹ để tạo ra các sản phẩm tuân thủ quy định. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nói Nvidia "có thể, sẽ và nên bán chip AI cho Trung Quốc vì hầu hết các chip AI sẽ dành cho các ứng dụng thương mại", nhưng nhấn mạnh rằng công ty không thể bán chất bán dẫn tiên tiến nhất của mình cho khách hàng ở đây.

(Theo SCMP)