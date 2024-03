Theo đó, bên cạnh ưu đãi sử dụng không giới hạn tại phòng chờ dát vàng SHB First Club tại sân bay Nội Bài, khách hàng là chủ thẻ chính SHB VISA Platinum/SHB VISA Platinum Star phát hành mới và có tổng chi tiêu từ 3 triệu đồng trong vòng 45 ngày đầu tiên kể từ ngày phát hành sẽ được tặng 2 lượt miễn phí vào phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất - Le Saigonnai.

Chủ thẻ hiện hữu cũng sẽ được SHB tặng 1 lượt vào phòng chờ Le Saigonnai nếu có tổng doanh số giao dịch chi tiêu thẻ đạt từ 150 triệu VNĐ/quý, tối đa 4 lượt/năm.

Chủ thẻ sẽ nhận được thông báo của SHB về đặc quyền sử dụng phòng chờ qua email hoặc app push trên mobile banking SHB. Sau đó, khách hàng chỉ cần truy cập mobile banking và thực hiện xuất E-Voucher phòng chờ với thời hạn sử dụng trong vòng 3 tháng tại SHB Rewards. Chỉ cần mang theo E-voucher và vé máy bay, khách hàng có thể sử dụng miễn phí toàn bộ dịch vụ, tiện ích đẳng cấp tại Le Saigonnai. Đặc biệt, chủ thẻ có thể linh hoạt dành tặng E-voucher cho người thân, bạn bè... Số lượng voucher sẽ giảm trừ tương ứng theo số người đi kèm.

Đại diện SHB cho biết: “SHB luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ấn tượng thông qua việc phát huy tối đa lợi thế về chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế và mạng lưới hàng trăm đối tác lớn trên toàn quốc. Chúng tôi tin rằng việc gia tăng đặc quyền phòng chờ sân bay tại Tân Sơn Nhất này sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu về những trải nghiệm với đặc quyền về sự thuận tiện, nhanh chóng và khác biệt của chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB VISA Platinum".

Thời gian qua, SHB được đánh giá là ngân hàng không ngừng xây dựng, hoàn thiện danh mục sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế với nhiều tính năng chuyên biệt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Đặc biệt, với việc ra mắt dòng thẻ tín dụng quốc tế SHB Platinum thuộc dòng thẻ VISA cao cấp, SHB đã giúp người dùng tận hưởng những tiện ích, dịch vụ sống phong cách, thượng lưu.

Thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu SHB Platinum là một phần trong phong cách sống của mỗi chủ nhân sở hữu thẻ. Vượt qua những giá trị về vật chất, những đặc quyền SHB dành cho khách hàng lần này không chỉ là một dịch vụ tài chính chuyên nghiệp mà còn đã đem đến cho khách hàng những trải nghiệm đẳng cấp xứng tầm, đáp ứng đa dạng nhu cầu cuộc sống.

Không chỉ nhận được đặc quyền phòng chờ sân bay, SHB còn dành tặng chủ thẻ nhiều ưu đãi chuyên biệt từ các khách sạn, resort, nhà hàng, dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp, các sân golf đẳng cấp thế giới cũng như bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá lên đến 40 tỷ đồng. Tất cả giao dịch mở thẻ, thanh toán bằng thẻ tín dụng trong/ ngoài nước đều được tặng điểm loyalty qua tính năng SHB Rewards được quản lý tại ứng dụng ngân hàng điện tử.

Theo SHB, tính đến hết 31/12/2023, số lượng thẻ phát hành mới dòng Platinum tăng 370% cùng thời điểm 2022. Doanh số giao dịch dòng thẻ này tăng gấp 2,5 lần. Nhờ đó, SHB đã vinh dự nhận được giải thưởng “Ngân hàng có tăng trưởng Doanh số giao dịch thẻ tốt nhất năm 2023 - New Superstar in Payment Volume Growth 2023” của VISA và Top 50 sản phẩm dịch vụ tin dùng Việt Nam 2023 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam trao tặng.

Các ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ tín dụng quốc tế VISA Platinum, liên hệ: Trung tâm CSKH 24/7: *6688 Hoặc chi nhánh, phòng giao dịch SHB trên toàn quốc.

Đậu Linh