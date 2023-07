Những hình ảnh về du thuyền khổng lồ mới của Royal Caribbean, Icon of the Seas, gần đây đã thu hút sự chú ý của dư luận. Đây cũng là điều Titanic làm được vào năm 1911 khi có tới 100.000 người tới tham dự buổi lễ ra mắt con tàu.

Theo thông tin của hãng sản xuất thì Icon of the Seas được đóng tại nhà máy đóng tàu Meyer Turku, một trong những công ty đóng tàu hàng đầu châu Âu, ở Turku, Phần Lan. Trong khi đó, Titanic được đóng tại xưởng đóng tàu của Harland & Wolff ở Belfast, Bắc Ireland.

Icon of the Seas cao tương đương một tòa nhà 20 tầng. Còn Titanic thời đó cũng không kém cạnh khi cao ngang tòa nhà 17 tầng.

Icon of the Seas có chiều dài hơn 365m, dài hơn 3m so với Wonder of the Seas, con tàu lớn nhất thế giới hiện nay. Còn tàu Titanic chỉ có chiều dài là 269m.

Icon of the Seas có tới 20 nhà hàng lớn nhỏ khác nhau, trong đó có cả một câu lạc bộ thượng hạng mang tên Empire Supper Club. Tương tự, tàu Titanic thời đó cũng tự hào khi sở hữu những quán cà phê và nhà hàng sang trọng.

Những phòng cao cấp nhất trên Icon of the Seas sẽ có hai tầng và ban công. Ít lộng lẫy hơn nhưng các phòng ngủ trên tàu Titanic cũng được đánh giá là rất hoành tráng vào thời điểm đó.

Icon of the Seas có một trung tâm lớn được gọi là "Aquadome". Trong khi phòng hội nghị của Titanic có điểm nhấn là dãy cầu thang lớn.

Icon of the Seas mang đến cho du khách nhiều hoạt động khác nhau như leo tường đá, công viên nước hay các trung tâm thể dục sang trọng. Không gian dành cho các hoạt động giải trí trên Titanic ít đa dạng hơn, nhưng con tàu cũng có phòng tập thể dục và hồ bơi.

