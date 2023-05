NTK Châu Loan vừa tổ chức show diễn Fashion Chau Loan by the sea - Nắng biển với sự góp mặt của siêu mẫu Hà Anh, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Đoàn Thu Thủy, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2015 Nguyễn Thị Hương Ly, siêu mẫu quốc tế Dianka - vợ cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Á quân quốc tế Nguyễn Lê Thùy Linh...

NTK Châu Loan và Quán quân Vietnam's Next Top Model 2015 Hương Ly, cùng dàn mẫu nhí.

Siêu mẫu Hà Anh trình diễn cuốn hút trong vai trò vedette.

Trên bãi biển nhân tạo, những bộ sưu tập mới của NTK Châu Loan được trình diễn làm nổi bật chủ đề “Chào đón mùa hè sôi động”.

Mẫu nhí được trải nghiệm đường catwalk ven biển nhân tạo dài gần 1.000m rất thú vị.

Mẫu nhí trình diễn cùng mô tô mini.

BST "Hoa của biển" được NTK Châu Loan lấy ý tưởng từ san hô, hoa sao... tạo nên sắc màu rực rỡ.

BST đầu tiên "Canaval biển" lấy ý tưởng từ những lễ hội hóa trang với màu sắc rực rỡ như xanh lá cây, xanh coban, hồng sen đậm… NTK Châu Loan sử dụng những chiếc lông gà đính kết thủ công cùng nhiều màu sắc rực rỡ.

BST "Nắng biển" với kiểu dáng cách điệu cùng những chiếc băng đô đội đầu tạo nên sự duyên dáng và mang lại cảm giác thoải mái nhẹ nhàng. Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Đoàn Thu Thủy trình diễn cùng mẫu nhí.