Ngày 4/5, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Khánh (29 tuổi, trú tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Khánh được cho là đã liên tiếp gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột với tổng giá trị lên đến trên 100 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Duy Khánh. Ảnh: CACC

Trước đó, trong những tháng đầu năm 2023, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, vào ban đêm thường xuất hiện một đối tượng trùm kín đầu, đeo găng tay, đột nhập vào nhà dân trộm cắp nhiều tiền, vàng, máy tính, đồng hồ trị giá hơn 100 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã gặp rất nhiều khó khăn vì đối tượng trộm cắp rất chuyên nghiệp, mọi dấu vết ở hiện trường đều bị xoá sạch.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, đối tượng này luôn che mặt kín mít, đeo găng tay. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn tích cực điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt được Nguyễn Duy Khánh.

Hồ sơ cho thấy, Khánh là đối tượng từng có 3 tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Theo lời khai của Khánh, mới đây, sau khi ra tù vì cần tiền tiêu xài và đánh bạc trên mạng nên Khánh đã đi trộm cắp.

Điều đáng nói, sau khi bị Công an TP Buôn Ma Thuột xuống tận nhà ở huyện Krông Pắk bắt giữ, Khánh đã rất ngạc nhiên vì nghĩ rằng, với thủ đoạn trộm cắp tinh vi của mình thì không bao giờ công an có thể điều tra ra. Đặc biệt, Khánh còn cảm ơn lực lượng công an vì đã bắt được mình.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.