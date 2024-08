Từng được nhiều đại gia tại Việt Nam ưa chuộng khi số lượng xe lên tới hơn 15 chiếc với đa dạng các phiên bản khác nhau, Lamborghini Huracan mới đây đã có “đàn em” mới với tên gọi lạ lẫm và hiệu năng thậm chí hơn nhiều mẫu hypercar triệu đô trên thị trường hiện nay.

Cụ thể, hãng siêu xe Italy đã ra mắt mẫu Lamborghini Temerario để thay thế “đàn anh” Huracan đã có tuổi đời lên tới 11 năm. Không chỉ là mẫu xe thứ ba sử dụng công nghệ plug-in hybrid trong dải sản phẩm nhà Lamborghini, Temerario còn khiến nhiều người bất ngờ khi nhà sản xuất chỉ trang bị động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0 lít.

Dù cùng tên gọi với loại động cơ V8 4.0L tăng áp trên “người anh em” Urus nhưng mẫu siêu xe mới dùng động cơ có cấu hình riêng cho siêu xe. Cỗ máy này áp dụng công nghệ và vật liệu tiên tiến, giúp cho ra công suất 789 mã lực và 730 Nm – mạnh hơn đáng kể so với động cơ V10 5.2L hút khí tự nhiên trước đó trên Huracan (631 mã lực/600 Nm).

Xe có thêm ba mô-tơ điện, trong đó hai mô-tơ đặt ở trục trước, tạo thành hệ dẫn động 2 cầu cho xe. Khi kết hợp cả động cơ xăng và điện, tổng công suất được sản sinh lên đến 907 mã lực. Đây là con số gây ấn tượng so với các đối thủ, khi mẫu Ferrari 296 chỉ mạnh 819 mã lực hay McLaren 750S ở mức 740 mã lực.

Do trang bị động cơ điện, trọng lượng của Temerario cũng tăng thêm 268 kg so với “đàn anh” Huracan EVO khi lên tới 1.690 kg. Siêu xe này còn nặng hơn 220 kg so với Ferrari 296 – một mẫu siêu xe dùng công nghệ plug-in hybrid.

Mặc dù tăng trọng lượng, khả năng tăng tốc của xe vẫn ấn tượng khi chỉ tốn 2,7 giây để bứt tốc 0-100 km/h – nhanh hơn 0,2 giây so với “đàn anh” Huracan.

Về thiết kế, Lamborghini Temerario gây nhiều tranh cãi trong giới mộ điệu bởi thiết kế không giữ nét đặc trưng của thương hiệu “siêu bò Ý”. Phần đầu xe đơn giản nhưng vẫn tạo hình hốc gió, tích hợp dải đèn LED định vị hình lục giác truyền thống của Lamborghini. Bên trên có cụm đèn pha LED nhỏ gọn.

Bên trong nội thất, Temerario mang thiết kế giống như “người anh em” Lamborghini Revuelto, từ bảng điều khiển với màn hình cảm ứng đặt dọc tới nút bấm khởi động có nắp màu đỏ. Vô-lăng D-Cut tương tự cấu hình nút bấm. Phía táp-lô bên phụ có màn hình nhỏ để người ngồi cạnh quan sát các thông số xe.

Bộ pin trên mẫu siêu xe mới có dung lượng chỉ 3.8 kWh, vì vậy người dùng chỉ có thể di chuyển khoảng 3-4 km nếu chạy hoàn toàn bằng điện. Ferrari 296 có dung lượng pin gấp đôi nên có thể di chuyển khoảng 11-16 km theo điều kiện thực tế. Để sạc đầy pin của Temerario cần 30 phút.

Lamborghini chưa tiết lộ giá bán của Temerario, nhưng với thông số kỹ thuật cùng công nghệ mới được trang bị, dự kiến siêu xe này sẽ bán giá ở mức hơn 300.000 USD (tương đương khoảng 7,5 tỷ VNĐ), rẻ hơn so với mức khởi điểm 342.000 USD của Ferrari 296 GTB.

Theo Carscoops

