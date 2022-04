Singapore lý giải nới hạn chế, ca tử vong Covid-19 ở Mỹ năm 2021 tăng cao

"Việc nới lỏng các lệnh hạn chế phòng Covid-19 sẽ đưa Singapore quay trở lại với tình hình trước lúc đại dịch xảy ra”, hãng tin Channel News Asia dẫn bài đăng trên Facebook hôm 23/4 của ông Lý.

“Tôi tin rằng người dân sẽ có trách nhiệm với xã hội khi đeo khẩu trang ở khu vực không gian kín, tự cách ly bản thân nếu cảm thấy sức khỏe không ổn hay lưu ý tới tình hình sức khỏe của người khác”, ông Lý viết thêm.

Người dân Singapore đi picnic. Ảnh: Channel News Asia

Dự kiến, các lệnh hạn chế sẽ được nới lỏng trong ngày 26/4 tới gồm số lượng người được tụ tập theo nhóm ở nơi công cộng hay tại các công sở không bị giới hạn; các biện pháp quản lý người dân tiêm phòng được dỡ bỏ; khách du lịch đã tiêm đủ liều vắc xin khi nhập cảnh vào Singapore không phải tiến hành xét nghiệm, việc giãn cách xã hội không còn cần thiết, người lao động khi làm việc ở công sở được phép bỏ khẩu trang lúc tiếp xúc với người khác, …

Dù vậy, người dân vẫn cần tuân thủ việc đeo khẩu trang ở khu vực không gian kín hay trên các phương tiện công cộng.

Ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ trong năm 2021 tăng cao

Hãng tin Reuters hôm 23/4 dẫn một báo cáo từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố cho biết, số ca tử vong trong năm 2021 tại nước này là 460,513 trường hợp, cao hơn 20% so với số trường hợp tử vong được ghi nhận vào năm 2020.

Dù vậy, số ca tử vong do Covid-19 ở người cao tuổi tại Mỹ được ghi nhận trong năm ngoái lại chỉ 94.884 trường hợp, giảm nhiều so với số người tử vong được ghi nhận trong năm 2020 là 122.707.

Cũng theo bản báo cáo trên của CDC, tổng số ca tử vong được ghi nhận trên toàn nước Mỹ trong năm ngoái ở mức cao nhất kể từ năm 2003, với số trường hợp chết do bệnh tim, do ung thư và do Covid-19 lần lượt xếp ở các vị trí số một, hai và ba.

Châu Âu ủng hộ vắc xin Pfizer làm liều tăng cường

Theo hãng tin Reuters, Cơ quan dược phẩm châu Âu (EMA) gần đây đã phê chuẩn việc sử dụng vắc xin phòng Covid-19 Pfizer/ BioNTech làm liều tăng cường cho người trưởng thành.

Động thái trên của EMA được đưa ra trong bối cảnh biến thể BA.2 của chủng Omicron với khả năng lây lan cao đang hoành hành ở nhiều quốc gia ở châu Âu.

Hãng Reuters hôm 21/4 cho biết, cứ 2 ngày khu vực Châu Âu lại ghi nhận thêm 1 triệu ca mắc Covid-19 mới, dù một số nước trong khu vực này đang chứng kiến ​​sự gia tăng chậm hoặc giảm số ca mắc mới theo ngày.

Một số diễn biến khác về dịch bệnh

Cập nhật lúc 5h sáng ngày 24/4 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, dịch Covid-19 đang hoành hành ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm virus cho hơn 509 triệu người và cướp đi mạng sống của hơn 6,2 triệu bệnh nhân. Số hồi phục đạt hơn 461,3 triệu trường hợp.

Tuấn Trần