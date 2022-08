SNSD trở lại với MV mới, vẫn trẻ trung, quyến rũ sau 15 năm ra mắt

Chiều 5/8, SNSD chính thức phát hành album Forever 1, với ca khúc chủ đề cùng tên. Album lần này là sự trở lại đầu tiên của 8 cô gái dưới tư cách là nhóm nhạc SNSD sau 5 năm vắng bóng, kể từ album thứ 6 "Holiday Night" ra mắt vào tháng 8/2017.

SNSD trở lại trong MV kỷ niệm 15 năm.

Album trở lại lần này của ‘nhóm nhạc nữ quốc dân’ gồm 10 bài hát, trong đó, 2 ca khúc "Forever 1", "Villain" có sự tham gia viết lời bởi 2 thành viên của nhóm Sooyoung và Tiffany.

Ca khúc chủ đề "Forever 1" là một bản nhạc pop dance với giai điệu sôi động và tràn đầy năng lượng, được viết bởi Kenzie, nữ producer đứng sau thành công các hit đình đám của SNSD như "Into The New World","Oh","All Night". Giống như tiêu đề, SNSD muốn truyền tải đến người hâm mộ thông điệp ‘sẽ mãi mãi bên nhau’ cũng như thể hiện tình yêu to lớn của nhóm đến với những người hâm mộ đã sát cánh với nhóm trong suốt 15 năm qua.

Các thành viên đã liên hệ trực tiếp đến nhà sản xuất này để "đặt hàng" sản phẩm mang dấu ấn của SNSD, truyền tải được tinh thần của nhóm suốt 15 năm qua.

8 thành viên SNSD vẫn tươi trẻ như hồi mới ra mắt.

MV "Forever 1" được được quay trong studio giống như nhiều sản phẩm trước nhưng bối cảnh vẫn được đầu tư hoành tráng và sắp đặt công phu cùng dàn ánh sáng bắt mắt. Trong MV, 8 thành viên của SNSD tiếp tục khoe lợi thế về hình thể và thời trang với nhiều trang phục ấn tượng. Đặc biệt, so với hình tượng của nhóm trước đây, SNSD đã hoàn toàn ‘lột xác’ thành những người phụ nữ trưởng thành và quyến rũ. Vừa mắt được chưa đầy 1h, ca khúc đã có được hơn 1 triệu lượt theo dõi trên YouTube.

Các thành viên sẽ quảng bá cùng nhau trong lần trở lại này.

Mặc dù không còn chung công ty quản lý SM Entertainment, nhưng trong lần trở lại này, tất cả các thành viên của nhóm sẽ cùng nhau tham gia quảng bá album mới trên các chương trình âm nhạc và tạp kỹ.

Hiếu Lê - Hoàng Tú