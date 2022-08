Sở GTVT TP.HCM đề nghị ‘nóng’ giải tỏa khách ở sân bay Tân Sơn Nhất

Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm vừa có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan cùng phối hợp trong thực hiện một số nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Theo dự báo, nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ 2/9 tăng cao. Trong đó, lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng 12%, tương đương 120.000 hành khách/ngày; tại các bến xe khách liên tỉnh tăng 17,5%.

Hành khách đi lại sân bay Tân Sơn Nhất dự báo đạt 120.000 nghìn khách mỗi ngày dịp nghỉ lễ 2/9

Sở GTVT nhận định, số lượng xe taxi, xe hợp đồng ứng dụng công nghệ không đủ để phục vụ đủ nhu cầu của hành khách, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm nên khả năng sẽ xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ tại sân bay Tân Sơn Nhất, các khu vực bến xe, bến phà, các cửa ngõ thành phố,...

Trên cơ sở đó, đại diện Sở GTVT TP đề nghị Cảng vụ Hàng không Miền Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí lực lượng điều tiết linh hoạt và tạo điều kiện tối đa cho xe taxi, xe công nghệ vào đón trả khách tại sân bay. Tăng thêm slot cho xe taxi vào đón khách tại làn C của Ga Quốc nội theo kiến nghị của các đơn vị kinh doanh taxi. Nghiên cứu đề xuất Cục Hàng không Việt Nam điều chuyển các chuyến bay về đêm và hạn chế bố trí các chuyến bay trùng vào giờ cao điểm giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Ông Lâm cũng đề nghị Ban An toàn giao thông quận Tân Bình chỉ đạo Công an quận Tân Bình, Đồn Công an Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường xử lý tình trạng chèo kéo khách trong khu vực Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay.

Đối với Thanh tra Sở GTVT, yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải tại khu vực bên trong Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Bố trí tổ công tác tuần tra thường xuyên tại các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Sở GTVT cũng đề nghị các đơn vị cung ứng dịch vụ đặt xe công nghệ, các hãng taxi tăng cường thông tin đến đội ngũ lái xe việc đón khách thực hiện tại các làn D, D1, D2 của ga Quốc nội; ưu tiên điều phối phương tiện khu vực sân bay.

Chấn chỉnh nạn ô tô chạy vào làn khẩn cấp cao tốc dịp lễ

Đối với các đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Sở GTVT giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tham mưu tăng cường tuyên truyền các loại xe không lưu thông vào làn khẩn cấp của đường cao tốc (trừ xe ưu tiên theo quy định) để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, xử lý nhanh chóng các tình huống sự cố, tai nạn, ùn tắc giao thông trên cao tốc.

Trường hợp xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực trạm thu phí, đề nghị Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Đội 6) lập biên bản để Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam làm cơ sở thực hiện “xả trạm”, điều tiết giao thông.

Ngoài ra, Sở GTVT cũng yêu cầu lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông bố trí lực lượng tăng cường điều tiết, phân luồng giao thông, xử lý vi phạm, chấn chỉnh trật tự lòng lề đường các khu vực cửa ngõ thành phố như khu vực phía Tây và Tây Nam (Quốc lộ 1 - vòng xoay An Lạc - cầu Bình Điền, Quốc lộ 50, đường dẫn cao tốc Bình Thuận - Chợ Đệm, đường Võ Trần Chí, đường Trần Văn Giàu), khu vực cửa ngõ phía Đông (nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, nút giao Linh Xuân, nút giao Bình Phước...); các đầu mối giao thông lớn như sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông cũ và Bến xe Miền Đông mới.