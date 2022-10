So sánh nhanh Suzuki Ertiga Hybrid và Toyota Veloz Cross:

Cuối tháng 9 vừa qua, Eritga - mẫu xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ của Suzuki đã được trình làng mô hình mới dành cho năm 2022 với nhiều thay đổi về thiết kế, trang bị tiện nghi, tính năng an toàn và quan trọng nhất là hệ truyền động mới sử dụng công nghệ Mild Hybrid lần đầu tiên có mặt trong phân khúc.

Theo hãng công bố, Suzuki Ertiga Hybrid được bán ra dưới 3 phiên bản gồm MT (539 triệu đồng), AT (609 triệu đồng) và Sport Limited (678 triệu đồng). Giá bán này so với giá cũ trước của Suzuki Ertiga đã tăng thêm lần lượt là 39 và 40 triệu đồng, tương ứng với bản MT và AT. Trong khi, bản Sport Limited lần đầu xuất hiện sẽ giúp người dùng có thêm sự lựa chọn đầy đủ hơn về trang bị.

Với mức giá bán mới được công bố, Suzuki Ertiga Hybrid vẫn là mẫu xe rẻ nhất trong phân khúc xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ. Tuy nhiên, giá bán của mẫu xe này giờ đây đã không còn tạo ra lợi thế cạnh tranh như trước mà chỉ còn chênh lệch với các đối thủ từ 10-20 triệu đồng.

Suzuki Ertiga Hybrid có cơ hội cạnh tranh với Toyota Veloz Cross một cách sòng phẳng.

Mitsubishi Xpander vẫn là bức tường cao khó có thể vượt qua, thế nên đối thủ mà Suzuki Ertiga Hybrid có thể cạnh tranh được vào lúc này có lẽ sẽ không ai khác, chính là Toyota Veloz Cross. Toyota Veloz Cross đang được bán ra với 2 phiên bản gồm: CVT (658 triệu đồng) và CVT TOP (698 triệu đồng).

Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu xem bản cao nhất của Suzuki Ertiga Hybrid có gì để cạnh tranh với đối thủ đang rất "hot" của nhà Toyota.

Ngoại thất

Về kích thước tổng thể, Suzuki Ertiga Hybrid 2022 vẫn giữ nguyên các thông số từ mô hình cũ lần lượt là 4.395 x 1.735 x 1.690 (mm), chiều dài cơ sở 2.740 mm và khoảng sáng gầm xe 180 mm. Trong khi, Toyota Veloz Cross sẽ có 4.475 x 1.750 x 1.700, chiều dài cở sở 2.750 mm và khoảng sáng gầm xe 205 mm.

Như vậy có thể thấy, Toyota Veloz Cross nhỉnh hơn Suzuki Ertiga Hybrid ở mọi thông số như dài hơn 80 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 10 mm, đặc biệt khoảng sáng gầm xe chênh lệch tới 25 mm giúp cho mẫu xe của Toyota đi trên địa hình xấu, gồ ghề tốt hơn.

Về ngoại hình, Suzuki Ertiga Hybrid không tạo ra sự khác biệt đáng kể mà chủ yếu thay đổi một vài chi tiết nhỏ như các họa tiết trên mặt lưới tản nhiệt, độ linh hoạt của ăng ten, bổ sung thêm đèn định vị LED ở phía hốc đèn sương mù.

Còn với Toyota Veloz Cross, đây là một mẫu xe có thiết kế mới hoàn toàn, nổi bật sự trẻ trung và cá tính cũng như hiệu ứng thị giác về độ trường xe.

Trang bị

Một số trang bị trên Toyota Veloz Cross được đánh giá hấp dẫn người mua hơn như cụm đèn pha Full LED, la-zăng hợp kim 2 tông màu 17 inch, phanh đĩa 4 bánh, thanh giá nóc. Còn Suzuki Ertiga Hybrid lại chỉ được trang bị đèn Bi Halogen, không có thanh giá nóc, la-zăng hợp kim 2 tông màu 15 inch và phanh tang trống phía sau.

Phía sau của Suzuki Ertiga Hybrid và Toyota Veloz Cross đều sở hữu cụm đèn hậu LED, đèn phanh trên cao dạng LED, camera lùi và 2 cảm biến lùi. Nhưng Suzuki Ertiga Hybrid lại nhỉnh hơn Toyota Veloz Cross về trang bị cốp điện có tính năng đá cốp rảnh tay.

Bên trong, khoang lái của Suzuki Ertiga Hybrid đem đến một chút cảm giác về cấp độ sang trọng như sử dụng các tấm ốp trang trí giả vân gỗ, song vẫn thể hiện được sự thực dụng hơn cho những người mua xe ở phân khúc này, ví dụ như các vị trí để đồ đều rất thuận tiện.

So với mô hình cũ, phiên bản Sport Limited của Suzuki Ertiga Hybrid được bổ sung thêm gương gập điện, đèn pha tự động, đèn chào mừng, sạc không dây, điều hòa tự động, camera 360 độ, màn hình cảm ứng 10 inch tích hợp Android Auto/Apple CarPlay, bộ tựa tay cho hàng ghế trước...

Đáng tiếc, mẫu xe MPV 7 chỗ của Suzuki vẫn chưa có phanh tay điện tử và giữ phanh tự động Auto Hold như đối thủ. May mắn thay, nó lại có một số trang bị hơn Toyota Veloz Cross như kiểm soát hành trình, gương chiếu hậu điện tử tích hợp camera hành trình hay khu vực làm mát hộc đựng cốc mà không ảnh hưởng đến cửa gió điều hòa.

Không gian ngồi cho hành khách ở hàng ghế thứ 2 và 3 trên cả Ertiga Hybrid và Veloz Cross đều rất thoải mái, nhưng khu vực hàng ghế trước trên mẫu xe Suzuki sẽ giúp cho người lái và hành khách phía bên cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bù lại, khoang hành lý của Toyota Veloz Cross khi dùng đủ cả 3 hàng ghế lại có dung tích lớn hơn nhờ kích thước xe dài hơn.

Ghế ngồi của Suzuki Ertiga Hybrid sử dụng bằng da hoàn toàn nên mang đến cảm giác tốt hơn so với việc sử dụng kiểu da pha nỉ như trên Toyota Veloz Cross. Ngược lại, ghế ngồi trên mẫu xe của Toyota lại linh hoạt về cách gập ghế tùy biến.

Động cơ

Về sức mạnh, cả hai mẫu xe dù đều sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm nhưng có sự khác biệt về hệ thống truyền động. Trong khi, Toyota Veloz Cross sử dụng động cơ 4 xi lanh 1.5L đi kèm hộp số tự động vô cấp D-CVT thì Suzuki Ertiga Hybrid được nâng cấp với động cơ Mild Hybrid 1.5L mới có sự hỗ trợ của bộ máy phát tích hợp khởi động (ISG) và pin Lithium-Ion.

ISG hoạt động như một bộ khởi động sẽ tiếp sức khi chiếc xe cần tăng tốc. Điều này sẽ giúp cải thiện nhược điểm cảm giác ì ở dải tốc độ cao vốn đã tồn tại ở mô hình cũ.

Ngoài ra, Suzuki Ertiga Hybrid còn có tính năng Auto Start/Stop thực sự hữu ích trong điều kiện giao thông tại các thành phố lớn thường xuyên xảy ra ùn tắc. Từ đó, nó giúp tối ưu chi phí vận hành cho người sử dụng.

Với sự hỗ trợ của hệ thống Mild Hybrid, Suzuki Ertiga Hybrid dù vẫn sử hộp số tự động 4 cấp nhưng mức tiêu thụ đã cải thiện đáng kể so với mô hình cũ, đặc biệt là trong điều kiện vận hành trong đô thị và hỗn hợp.

Mẫu xe Suzuki Ertiga Suzuki Ertiga Hybrid Toyota Veloz Cross Mức tiêu thụ nhiên liệu của chu trình kết hợp (l/100km) 6,41 5,69 6,3 Mức tiêu thụ nhiên liệu của chu trình trong đô thị (l/100km) 8,17 6,42 7,7 Mức tiêu thụ nhiên liệu của chu trình ngoài đô thị (l/100km) 5,38 5,27 5,4

Còn so với Toyota Veloz Cross, mức tiêu thụ nhiên liệu của Suzuki Ertiga Hybrid cũng thấp hơn kha khá, nhờ vậy nó cũng trở thành mẫu xe tiết kiệm nhất trong phân khúc MPV 7 chỗ hiện có tại Việt Nam.

Hỗ trợ cho người lái

Về trang bị an toàn, cả hai mẫu xe đều được trang bị tương đối đầy đủ, bao gồm hệ thống cần bằng điện tử ESP, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảnh báo điểm mù BSM, camera 360, cảm biến lùi.

Tuy nhiên, Toyota Veloz Cross có thêm một số trang bị an toàn nâng cao như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, đèn pha tự động AHB, cảnh báo tiền va chạm PCS, cảnh báo lệch làn đường LDA, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành FDA, kiểm soát chân ga PMC và có 7 túi khí thay vì 2 túi khí như đối thủ.

Suzuki Ertiga Hybrid vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa có thêm hàng loạt các trang bị, đây xứng đáng là chiếc xe có thể đáp ứng cho cả tiêu chí của những ai đang tìm kiếm một mẫu xe để chạy dịch vụ lẫn người mua phục vụ gia đình.

Còn với Toyota Veloz Cross, mẫu xe này sẽ phù hợp với những ai thích trải nghiệm công nghệ, sự linh hoạt, rộng rãi và rất đam mê thương hiệu Toyota.

Ngô Minh

