Taste of the soul mùa 2 vừa trở lại bằng đêm nhạc Hát cho người tôi yêu với ca sĩ Đạt G và Sofia cùng loạt ca khúc trữ tình, sâu lắng.

Ca sĩ Đạt G và Sofia.

Mở đầu đêm nhạc, Sofia khoe quãng giọng khỏe, nội lực khi thể hiện Cả một trời thương nhớ. Tiết lộ Hồ Ngọc Hà là thần tượng, nữ ca sĩ tiếp tục thể hiện Cô đơn trên sofa bằng giọng hát sâu lắng.

Sofia tâm sự đã trải qua cảm giác yêu đơn phương "không biết bao nhiêu lần". Tuy nhiên, cô thấy may mắn vì đôi khi "bị bồ đá" lại là kinh nghiệm để hát "tình" hơn.

Cảm xúc từ những chuyện tình đơn phương được Sofia dành trọn trong bài hát Điều buồn nhất của Kai Đinh. Nữ ca sĩ như mở ra cuộc đối thoại giữa cô và khán giả, của những câu hỏi về mối tình dang dở chưa có lời hồi đáp. Sau ca khúc, Sofia cười và nói rằng “Hy vọng "crush" của tôi sẽ nghe được ca khúc này”. Hai ca khúc tiếp theo Không bằng, The one that got away cũng được Sofia khéo léo chọn lựa về chủ đề tình đơn phương.

Đạt G vỗ về Sofia trên sân khấu.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của đêm diễn là khi Sofia rơi nước mắt song ca cùng Đạt G bài Anh ơi ở lại. Ở những giây cuối của bài hát, ca sĩ xúc động nghẹn ngào, quay lưng về phía khán giả, giấu đi những giọt nước mắt.

Đạt G vỗ về đồng nghiệp và chia sẻ: “Anh không dám hỏi sâu về việc tại sao em khóc, nhưng anh nghĩ là em có câu chuyện riêng gì đó. Nếu bài hát của anh làm cho em buồn thì anh xin lỗi rất nhiều”. Sofia dành nhiều lời khen cho sáng tác của Đạt G "vì quá tuyệt vời, có thể lay động lòng người đến như thế".

Tiếp đó, hai giọng ca gửi đến khán giả bài hát quen thuộc của Đạt G mang tên Khó vẽ nụ cười. Đạt G tâm sự rất lâu rồi mới dám song ca vì sợ ký ức cũ ùa về.

Đạt G thổ lộ tuổi thơ sống trong gia đình lao động, từng trải qua những ngày sửa xe lam cùng cha. Khi xe lam không được phép hoạt động, cha phải chuyển công việc khác, cuộc sống gia đình khó khăn nhưng anh vô tâm, không chia sẻ nỗi vất vả của cha.

Nhận tràng pháo tay cổ vũ của khán giả, Đạt G thể hiện loạt ca khúc Người tôi yêu, Đêm chơ vơ, Đừng ai nhắc về cô ấy, Nấc thang lên thiên đàng, Anh tự do nhưng cô đơn... Trải qua nhiều thăng trầm, Đạt G ngày càng trưởng thành trong suy nghĩ, điều đó cũng ảnh hưởng đến tư duy làm nhạc của anh.

"Anh ơi ở lại" - Đạt G và Sofia: