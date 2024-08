CTCP Asia Slipform được thành lập năm 2007, do ông Hồ Đại Minh làm người đại diện pháp luật. Đây là một doanh nghiệp chuyên thiết kế và thi công nhiều công trình công nghiệp, cầu cảng, giao thông khá nổi tiếng trên khắp cả nước.

Asia Slipform có trụ sở tại quận Phú Nhuận, TP.HCM và chi nhánh tại tòa nhà Diamond Flower, Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo trang web của doanh nghiệp, Asia Slipform đã tham gia vào nhiều công trình lớn tại nhiều tỉnh, thành. Trong đó, nổi bật là công trình trụ cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc, thân trụ tuyến cáp treo Nữ hoàng dự án Công viên Đại dương Hạ Long, Nhà máy Điện Vĩnh Tân 4 Bình Thuận, Nhà máy Xi măng Xuân Thành Hà Nam, 3 nhà máy thức ăn chăn nuôi của Công ty CP tại Hải Dương, Bình Định và Bình Dương.

Bên cạnh đó là khách sạn Nikko Sài Gòn, trạm nghiền xi măng Thăng Long, thiết kế sơ bộ và công nghệ nhà máy chế biến thức ăn gia súc Proconco...

Trụ cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc là một phần nổi bật của hệ thống cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới (gần 7.900m, nối từ thị trấn An Thới qua các đảo Hòn Rỏi, Hòn Dừa tới Hòn Thơm). Hệ thống gồm 2 nhà ga, 6 trụ cáp, trong đó trụ lớn nhất T4 có chiều cao 174m.

Thân trụ tuyến cáp treo Nữ hoàng thuộc dự án Công viên Đại dương Hạ Long (khởi công năm 2014) cũng là một công trình rất lớn, xác lập kỷ lục Guinness. Cáp treo có trụ cáp so với mặt đất cao nhất thế giới (trụ cáp thứ nhất cao 188,88 mét). Đây là hệ thống cáp treo đầu tiên trên vịnh Hạ Long, tại tỉnh Quảng Ninh, nối liền từ bờ biển Bãi Cháy tới đỉnh núi Ba Đèo.

Asia Slipform còn chuyên thực hiện các dự án là kho chứa, nhà máy thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu; thiết kế cầu cảng cho tàu 50.000 tấn đến 100.000 tấn; thi công trượt silo, ống khói, các kết cấu bê tông có hình dáng phức tạp, các trụ cầu, vách tường...

Ban lãnh đạo doanh nghiệp còn có ông Nguyễn Quốc Toàn (thành viên HĐQT, giám đốc), ông Hồ Sỹ Hiệp (thành viên HĐQT), ông Ngô Minh Đức (phó giám đốc)...

Asia Slipform thi công nhiều công trình lớn. Ảnh: SG

Theo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng (SN 1972) hôm 29/7 đã bị bắt tạm giam vì hành vi đánh bạc. Theo Báo Lao Động, thời điểm bị bắt, ông Dũng là nhân viên Công ty A.S.

Ngày 19/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 697 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Đại Dũng.

Trước đó, ông Hồ Đại Dũng cũng xin thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại địa phương như Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân.

HĐND tỉnh Phú Thọ cũng đã cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Dũng.

Ông Hồ Đại Dũng quê ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; trình độ thạc sĩ kinh tế. Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vào tháng 11/2018, ông là Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Phú Thọ.