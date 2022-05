Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu: Phong sát cũng không oan?

Ngay sau khi thông tin Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu đồng, phải tiêu huỷ MV "There's no one at all" được đăng tải trên VietNamNet, rất nhiều độc giả đã gửi bình luận chia sẻ quan điểm, góc nhìn của mình.

Phong sát trên mọi mặt trận!

Câu chuyện “phong sát” được rất nhiều độc giả VietNamNet đặt ra. Nổi bật là ý kiến của bạn Dong Phuong Bat Bai khi cho rằng: “Bộ VH-TT-DL và Cục Nghệ thuật Biểu diễn nên mạnh tay hơn nữa. Đã có bộ quy tắc ứng xử với văn nghệ sĩ rồi thì việc ra sản phẩm không phù hợp thuần phong mỹ tục, đạo nhái ầm ĩ... nên “phong sát“ chứ đừng nhẹ tay!”.

Cùng quan điểm, độc giả Vũ Thanh Tuyền chia sẻ: “Đã nói dừng phát hành mà cứ tỏ ra nguy hiểm, xem thường các ý kiến đóng góp. Hành động này đáng để phạt nặng nhất: phong sát trên mọi mặt trận”.

Bạn Lê Đức Anh hay Vũ Ngọc Loan đều đồng ý với việc cấm Sơn Tùng M-TP biểu diễn hoặc ra sản phẩm mới: “Không chỉ phạt tiền mà phải cấm biểu diễn, cấm ra sản phẩm mới trong 1 năm là ít”, “Phạt ít quá, làm ảnh hưởng xấu đến xã hội và giới trẻ mà chỉ mất có 70 triệu là không được! Hình phạt nặng nhất, theo tôi là cấm diễn, cấm ra các sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian 1 vài năm để tự xem lại bản thân và con đường của mình”…

Bạn Thiên Anh cũng e ngại mức phạt chưa đủ tính răn đe: “Thực ra thì số tiền phạt không thấm vào đâu so với khối tài sản của cậu ta nên cậu ta không sợ đâu”.

Trần Ngọc Anh: MV của ST bị gỡ xuống là đúng, kể cả để quốc gia khác xem thì sớm muộn cũng bị báo cáo và bị gỡ bỏ thôi. Chứ không thể lấp liếm: tôi chặn ở Việt Nam còn kệ quốc gia khác được!

Nghệ sĩ "nổi tiếng" bằng chiêu trò rồi sinh ảo tưởng…

Độc giả Trần Thị Ngọc Châm khẳng định ủng hộ quyết định của Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhưng cho biết thêm: “Cần uốn nắn kịp thời những tư tưởng lệch lạc của một số nghệ sĩ, đi ngược lại với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”.

Chung suy nghĩ, bạn Nguyễn Thị Thanh Tâm nêu ý kiến: “Cần mạnh tay với những suy nghĩ, hành động tiêu cực hoặc định hướng hành vi tiêu cực. Mạnh tay hơn nữa càng tốt!!! Ủng hộ Cục Nghệ thuật Biểu diễn 100%”. Độc giả Tuấn Đào cũng tán đồng quyết định xử phạt của Cục Nghệ thuật Biểu diễn: “Tùng từng là thần tượng của bao người, từng là tấm gương vượt khó để chứng minh bản thân của mình. Nhưng lần này, Tùng sai quá sai rồi. Thực sự là tán đồng quyết định xử phạt hôm nay”.

Bên cạnh đó, nhiều độc giả lại khơi gợi lại nghi vấn “đạo nhái” ở nhiều sản phẩm của nam ca sĩ. Bạn My Kingdom tiết lộ: “Chưa bao giờ mê nổi anh chàng. Toàn sản phẩm đạo nhái cũng lăng xê được”.

Độc giả Lương Thanh Ngà hồi tưởng: “Những người được gọi là nghệ sĩ ngày trước, họ có liêm sỉ lắm. Họ luôn giữ mình là tấm gương sáng, tấm gương đẹp trong mắt người hâm mộ. Chẳng ai đạo nhái hay cổ suý những điều thế này”. Còn bạn Đức Cường thì cho rằng: “Một sản phẩm đạo nhái chưa cần bàn đến ý nghĩa nội dung là gì cũng nên dừng được rồi. Sau n lần đạo nhái thế này, nên cấm biểu diễn hoàn toàn chứ không phải là nhắm mắt làm ngơ”.

Độc giả Nguyễn Hậu nêu ý kiến: “Cần trừng phạt ca sĩ này nghiêm hơn để cảnh báo 1 số nghệ sĩ "nổi tiếng" bằng chiêu trò rồi sinh ảo tưởng, ngông nghênh”.

Đừng nhìn vào điểm đen mà bảo cả tờ giấy không đạt!

Bên cạnh những ý kiến cho rằng cần có mức phạt thích đáng hơn với Sơn Tùng M-TP, có không ít độc giả “bênh vực” ca sĩ trẻ. Là một người nghe nhạc lớn tuổi, bạn Tony Hung chia sẻ: “Tôi 4x rồi. Đồng ý là cậu bé này hát không nghe được nhưng bảo cậu ta dùng chiêu trò để ảnh hưởng gì đó thì không đúng lắm. Sơn Tùng là một trong số ít những ca sĩ làm ra những sản phẩm âm nhạc tử tế nhất trong ít nhất là 30 năm qua. Cậu ta cũng bắt đầu từ số 0 và tạo lập được vị thế nhờ nỗ lực. Đừng nhìn vào điểm đen mà bải cả tờ giấy ko đạt chất lượng. Kể cả MV bị gỡ tôi đánh giá rất cao về mặt sản phẩm âm nhạc”.

Trong khi đó, độc giả Mướp xanh động viên nam ca sĩ gốc Thái Bình: ”Trát phạt hôm nay chắc chắn là bài học lớn để Sơn Tùng trưởng thành hơn và sẽ ra MV chất lượng hơn phù hợp với văn hoá Việt Nam hơn trong tương lai”.

Bạn Lương Minh Sơn hay Trần Minh Trung… cũng có góc nhìn tương tự và gửi lời chia sẻ: “Em còn trẻ mà Tùng núi, cố gắng sửa đổi để làm xã hội tốt đẹp hơn nhé”, “Có thể ý tốt của Sơn Tùng là cảnh tỉnh các bậc cha mẹ, nhưng cách thể hiện sai, đây là bài học cho một ngôi sao thần tượng”…

Lê Cúc (tổng hợp)