Xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội, Sơn Tùng M-TP mặc vest thanh lịch, đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất "tổng tài" thu hút mọi ánh nhìn.

Tại sự kiện, Sơn Tùng chính thức ra mắt ca khúc mới dành tặng người hâm mộ mang tên Be the sky. Trong đoạn clip, Sơn Tùng xuất hiện điển trai, khoe giọng cuốn hút. Câu chuyện nói về một chàng trai có tình yêu mãnh liệt với bầu trời - sky (cũng là tên fanclub của Sơn Tùng M-TP). Chàng trai đã dành hết đam mê, nhiệt huyết tìm kiếm bầu trời của mình, đi lên đỉnh cao với ước mong được với tới ngôi sao. Thấy bầu trời dưới mặt nước chàng trai cũng tới kiếm tìm. Rồi cuối cùng, chàng nhận ra bầu trời luôn ở bên ấp ôm mình. Be the sky chính là món quà mà chàng trai nhận và hồi đáp với bầu trời.

Sơn Tùng xuất hiện bảnh bao tại sự kiện.

"Tôi luôn luôn cảm thấy mình là một trong những người may mắn nhất cuộc đời này. Tôi đã và đang nhận được thứ tình cảm vô cùng đặc biệt từ những người xa lạ ngoài kia, từ những người mình chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện nhưng họ vẫn luôn ở đấy. Họ ở bên mình những ngày đầy nắng và thậm chí cả bao ngày mưa giông bão tố. Tôi không ngừng biết ơn điều này và luôn trân trọng tất cả những gì đã và đang có", Sơn Tùng chia sẻ.

Ca khúc 'Be the sky':