Dòng sông “báu vật”

Sông Hàn đặc biệt không chỉ bởi hướng di chuyển độc đáo, đổ về phía Bắc thay vì phía Nam như hầu hết những con sông ở Việt Nam, mà còn chạy dọc suốt chiều dài trung tâm Đà Nẵng. Một dòng sông không ngừng vận động, gắn liền với những bước ngoặt của vùng đất!

Từ thời nhà Nguyễn, năm 1835, khi vua Minh Mạng có dụ: “Tàu Tây chỉ được đậu tại cửa Hàn, còn các biển khác không được tới buôn bán”, Đà Nẵng đã là thương cảng lớn bậc nhất miền Trung. Kinh tế phát triển, các khu vực dân cư bắt đầu hình thành, tập trung dọc hai bên bờ sông.

Đến thời Pháp thuộc đầu thế kỉ XX, Đà Nẵng khi đó gọi là Tourane được Pháp xây dựng với các công trình có giá trị bậc nhất thành phố đều nằm dọc hai bên bờ sông Hàn.

Sông Hàn - dòng sông “biểu tượng” của Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương

Hàn giang đã chứng kiến tất cả: từ sự tấp nập của một thương cảng và thành phố kiểu Tây trong quá khứ cho đến niềm tự hào về biết bao thế hệ người Đà Nẵng kiên trung bảo vệ, xây dựng quê hương. Đó còn là kỳ tích ngoạn mục của Đà Nẵng: từ chỗ ngổn ngang khó khăn sau khi tách khỏi Quảng Nam, vươn tới danh xưng thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư tầm cỡ châu lục.

Những thanh niên trẻ tuổi thời ấy - giờ đây dù đã cao tuổi vẫn say mê kể về những con đường, cây cầu được xây từ “ý Đảng, lòng dân”… Chính quyền, người dân và các doanh nghiệp cũng đang miệt mài “thắp sáng” sông Hàn bằng những công trình tầm cỡ, hiện đại, mang giá trị biểu tượng. Sông Hàn chính là dòng sông khát vọng, và luôn nằm trong trái tim mỗi người Đà Nẵng là bởi thế!

Với Đà Nẵng, dù ở thời nào, sông Hàn cũng là “báu vật”, là chứng nhân lịch sử, mang lại giá trị phong thủy, thịnh vượng mà bất cứ ai cũng muốn được sống cận kề, ngắm nhìn mỗi ngày vẻ đẹp của “dải lụa xanh biếc vắt ngang thành phố”.

Viết tiếp tương lai Đà Nẵng bên sông Hàn

Tương lai rực rỡ của Đà Nẵng đã được định hình sắc nét trong quy hoạch chung giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, đôi bờ sông Hàn tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng với quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông. Từ đó, thu hút giới tinh hoa đến an cư, tận hưởng cuộc sống bên dòng sông.

Tương lai, sông Hàn sẽ là “trung tâm phồn hoa” của Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương

Khi dự án Dòng sông Ánh sáng 400 tỷ đồng do thành phố triển khai thành hình, sông Hàn sẽ được nâng cấp toàn diện, trở thành tâm điểm vui chơi - giải trí - nghệ thuật đêm ngày. Dòng sông sẽ không chỉ lung linh giữa màn đêm với các hoạt động trình diễn chiếu sáng nghệ thuật quy mô lớn tại các cây cầu, tòa nhà cao tầng cùng mặt nước; mà quanh năm, nơi đây sẽ là tâm điểm phồn hoa những show diễn, triển lãm hay các lễ hội quy mô như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng, lễ hội Bia…

Nổi bật trong các dự án “thắp sáng” sông Hàn bên cạnh “đặc sản” DIFF hay các show diễn tại công viên châu Á Asia Park, không thể thiếu sự ra đời của những tổ hợp hiện đại, năng động như Sun Cosmo Residence Da Nang, Sun Ponte Residence, và mới đây là quần thể phức hợp, đẳng cấp Sun Symphony Residence, tạo nên “bản giao hưởng thăng hoa chất sống” bên Dòng sông Ánh sáng.

Sun Symphony Residence “soi bóng” bên sông Hàn. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Được ví như nốt “sol” ấn tượng nhất của bản giao hưởng bên Dòng sông Ánh sáng, Sun Symphony Residence gồm hai phân khu thấp tầng The Sonata và cao tầng The Symphony cùng đa dạng loại hình sản phẩm từ căn hộ cao cấp, duplex, dual front đến townhouse, villa…, quy tụ hệ thống tiện ích all - in - one đáp ứng nhu cầu sống và trải nghiệm tinh hoa. Dự án được kỳ vọng sẽ kiến tạo chuẩn sống - giải trí - nghỉ dưỡng mới, đem đến những giai điệu hùng tráng trong bản “trường ca” đầy tự hào của sông Hàn thịnh vượng mai sau.

Dự án sở hữu những tòa tháp hiếm hoi ven sông Hàn. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Vị trí “kim cương” mặt sông - cận phố - cửa biển đã làm nên đẳng cấp, giá trị độc bản cho nốt “sol” danh giá này. Chủ nhân các căn hộ The Symphony sẽ được thu trọn vào tầm mắt sông Hàn thơ mộng ban ngày và rực rỡ ban đêm với những cây cầu kiêu hãnh; thưởng lãm biển Mỹ Khê tuyệt mỹ, bán đảo Sơn Trà biếc xanh hay đỉnh Bà Nà tiên cảnh. Và cả đặc quyền ngắm trọn những màn pháo hoa đỉnh cao của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng nhờ vị trí.

“Lấy cảm hứng thiết kế từ hình tượng rồng cuộn mình vươn cao và danh thắng Ngũ Hành Sơn sừng sững, chúng tôi đặt vào Sun Symphony Residence khát vọng về chất sống thăng hoa mới đầy mê say bên Dòng sông Ánh sáng, xứng tầm với vị thế mới của đô thị biển Đà Nẵng - thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư đẳng cấp châu Á”, đại diện nhà phát triển Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Từ dự án, cư dân có thể chứng kiến trọn sự đổi thay của thành phố cùng dòng sông. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Sông Hàn vẫn êm đềm chảy, chứng kiến bản giao hưởng mê say với những dự án hiện đại, công trình biểu tượng đang cùng góp sức viết tiếp tương lai rực rỡ của Đà thành. Cho nên ngày nay, sống bên sông Hàn không chỉ là sống bên “báu vật”, mà còn là tận hưởng phong cách sống thượng lưu, thịnh vượng mới đầy thăng hoa bên dòng sông khát vọng.

Doãn Phong