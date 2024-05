Trầy trật rao bán căn hộ, cơn sốt chung cư hạ nhiệt?

Rao bán căn chung cư cả tháng chưa có khách mua khiến chủ nhà tính giảm giá. Giá rao bán chung cư Hà Nội có xu hướng giảm sau đà tăng nóng.

Ghi nhận trên thị trường chung cư Hà Nội cho thấy, giá rao bán chung cư mấy tuần trở lại đây có xu hướng giảm, nhiều căn hộ giảm từ 100-200 triệu đồng.

Giá nhà tăng liên tục vượt quá khả năng tài chính của đa số người dân, lượng giao dịch sụt giảm, số thu về thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2023 giảm mạnh. Biểu đồ: Hồng Khanh

Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cũng như người mua để ở cần cẩn trọng xem xét tính pháp lý, uy tín của chủ đầu tư, tính đồng bộ của hạ tầng khu vực dự án và chỉ nên mua sản phẩm có giá bán phù hợp thay vì mua gấp khi thị trường phấn khích. (Xem chi tiết)

Vi phạm chuyển nhượng tại dự án VSIP Bắc Ninh, Công ty Bình Dương bị phạt nặng

CTCP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương (Công ty Bình Dương) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính tại phần dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh. Cụ thể, là nhà đầu tư, công ty nhận chuyển nhượng bán nhà ở hình thành trong tương lai mà không có hợp đồng với ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng đối với 155 lô đất do công ty đã chuyển nhượng năm 2022.

Quyết định cũng nêu rõ có một tình tiết tăng nặng theo điểm m khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (vi phạm hành chính đối với nhiều người). (Xem chi tiết)

Đất 'sổ đỏ' Hà Nội chỉ hơn 20 triệu/m2, nơi xa lắc vẫn 'hét' giá 50 triệu/m2

Giá đất ở một số xã của huyện Thanh Trì chỉ từ 20-30 triệu đồng/m2. Trong khi, các xã ở huyện Mê Linh, giá đất có nơi lên đến 50-70 triệu đồng/m2.

Những lô đất tại xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) được phân lô vuông vắn chào bán. Ảnh: Tiến Anh

Giải thích việc giá đất Thanh Trì "mềm" hơn nhiều các huyện ven đô khác, theo các môi giới, một phần do tác động của giá đất nền có xu hướng giảm nhẹ. Thị trường đang trầm lắng, giao dịch mua bán nhà đất chững lại. Nhiều nhà đầu tư hay người mua đang nghe ngóng xem thị trường có giảm thêm nữa hay không để xuống tiền. (Xem chi tiết)

Dự án nghỉ dưỡng 110 triệu USD tiêu điều, phơi mưa nắng bên bãi biển Đà Nẵng

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng The Song - Danang Beach Villas nằm bên bãi biển đường Trường Sa (thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) có tổng diện tích 12ha, tổng vốn đầu tư 110 triệu USD.

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư cũ xây dựng sai nội dung giấy phép, xây dựng không phép 18 biệt thự, tăng diện tích xây dựng ở một số hạng mục, lấn chiếm bãi biển... Năm 2017, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định xử phạt chủ đầu tư, yêu cầu đình chỉ mọi hoạt động xây dựng công trình vi phạm.

Dự án đang "án binh bất động". Nhiều biệt thự thi công dang dở, bỏ không trong thời gian dài, khung sắt hoen gỉ. Xung quanh cỏ, cây mọc um tùm, không được dọn dẹp. (Xem chi tiết)

2 'siêu dự án' du lịch nằm bất động trên tuyến đường 'tỷ đô' ở Quảng Nam

Tổ hợp công trình thuộc dự án khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea (phường Cẩm An, TP.Hội An), tại vị trí "đất vàng" bãi tắm An Bàng, top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á.

“Siêu dự án" này có diện tích khoảng 6,98ha. Mức đầu tư ban đầu 990 tỷ đồng và sau đó chủ đầu tư nâng lên hơn 2.000 tỷ đồng.

Hội An Golden Sea là tổ hợp căn hộ khách sạn và biệt thự cao cấp, "nằm bất động" cạnh bãi biển An Bàng, gây mất mỹ quan trong mắt du khách. Ảnh: Nguyễn Nam

Nằm ở vị trí “đất vàng” trên tuyến đường Lạc Long Quân, sát bờ biển Hà My (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn), dự án Khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông do Công ty CP Kinh doanh Quản lý Bất động sản Trung Kỳ Viêm Đông làm chủ đầu tư cũng “đứng bánh” gần 10 năm nay. (Xem chi tiết)

Giá đất Hòa Lạc nóng rẫy, nhà đầu tư nghi ngại rút khỏi thị trường

Thị trường bất động sản Hòa Lạc nóng rẫy trong gần một tháng qua, mức giá giao dịch cao vút, thậm chí môi giới còn khoe có lô chốt thành công đã vượt 100 triệu đồng/m2. Nhiều nhà đầu tư sợ bị thổi giá phải rút lui khỏi thị trường.

Nhà đầu tư lo ngại, với việc giá đất tăng sốc, nhà đầu tư sẽ gặp nhiều rủi ro khi mua phải giá cao hơn thực tế, khiến thời gian sinh lời lâu hơn. Trong khi đó, thị trường bất động sản ven Hà Nội còn rất nhiều chỗ có tiềm năng để đầu tư. (Xem chi tiết)

Hà Nội tìm chủ đầu tư khu đô thị tỷ USD cạnh tháp tài chính 108 tầng Hà Nội đang tìm nhà đầu tư làm khu đô thị thông minh có tổng vốn đầu tư hơn 33.000 tỷ đồng, quy mô 268ha tại 3 xã ở Đông Anh.