“Một chạm” mở ra cuộc sống tiện nghi và an toàn

Theo báo cáo của Statista.com, trong năm 2023 thị trường smarthome Việt Nam đạt 275 triệu USD. Dự kiến đến năm 2028, con số này có thể đạt hơn 500 triệu USD. Tốc độ phát triển của toàn thị trường này được đánh giá ở mức nhanh, với khoảng 12,3%/năm.

Tiềm năng của thị trường smarthome rất lớn do những ngôi nhà thông minh ngày càng được cư dân hiện đại ưa chuộng, đặc biệt là giới trẻ, người thành đạt. Một khảo sát của Vietnam Report chỉ ra rằng, 86% số người được hỏi cho biết sẵn sàng sống trong ngôi nhà thông minh.

Các chủ đầu tư nhanh nhạy, vì thế, đều tăng tốc tích hợp mô hình đang lên ngôi này vào các dự án của mình.

Với trải nghiệm sống vượt trội, căn hộ thông minh tại Việt Nam thường có giá bán cao hơn các căn hộ truyền thống từ 10 - 15%

Anh Morgan McGill - một chuyên gia người Mỹ đang sống và làm việc tại Việt Nam cho biết, tiện ích smarthome là yếu tố khiến anh “chấm” Vinhomes Ocean Park 1 (Ocean City) làm chốn an cư, bên cạnh môi trường sống, chất lượng sống đẳng cấp ở khu Đông Thủ đô. Theo McGill, với lịch trình bận rộn, chính “quản gia thông minh” này đã giúp anh có những giây phút nghỉ ngơi quý báu.

“Trước khi trở về nhà, ngay từ công ty, tôi chỉ cần vài nút chạm trên smartphone là bình nóng lạnh sẽ tự bật, điều hòa nhiệt độ sẽ khởi động, rèm cửa hé mở… Căn nhà thực sự như tổ ấm sẵn sàng đón tôi trở về”, Morgan McGill cho biết.

Smarthome trở thành tiêu chuẩn bàn giao nâng cấp tại Ocean City

Chung quan điểm với Morgan McGill, anh Tuấn Hưng (Vinhomes Ocean Park 2) cho biết, công nghệ thông minh trong ngôi nhà đã giúp anh tiết kiệm đáng kể thời gian, đồng thời chăm sóc cho gia đình tốt hơn. Cũng nhờ vào tính năng điều khiển từ xa, qua chiếc điện thoại, anh có thể giám sát các thiết bị trong nhà chưa tắt, đảm bảo tiết kiệm năng lượng và an toàn cho các thành viên, nhất là các con nhỏ.

“Ngay cả khi đi công tác xa, tôi vẫn luôn an tâm vì có thể đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã có nhiều lần, trẻ mải chơi, ra vào quên khóa cửa, hay có khi quên tắt các thiết bị điện, ứng dụng đều thông báo, hoặc tôi có thể theo dõi, giám sát và xử lý nhanh chóng chỉ với một vài thao tác chạm đơn giản trên smartphone”, anh Tuấn Hưng chia sẻ.

Có thể hình dung, một ngôi nhà bình thường có tới hàng chục công tắc để điều khiển các thiết bị trong nhà. Còn với smarthome, các thiết bị và hệ thống trong nhà được kết nối và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, bảng điều khiển trung tâm trong nhà hoặc bằng giọng nói. Đây chính là điểm khác biệt vượt trội của smarthome, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện nghi, tiện dụng với những cư dân bận rộn như Morgan McGill hay những gia đình có người già và trẻ nhỏ như anh Hưng.

“Đây cũng là tiện ích giúp tôi ra quyết định trở thành cư dân của Ocean City”, anh Hưng tiết lộ.

“Lá chắn” đa lớp bảo vệ tổ ấm 24/7

Smarthome theo tiêu chuẩn bàn giao nâng cấp đã mang đến cho cư dân Ocean City cuộc sống thoải mái và tiện nghi vượt trội. Không chỉ vậy, hệ thống an ninh thông minh đa lớp của smarthome còn được ví như lớp “lá chắn” công nghệ cao mang đến sự an toàn và an tâm 24/7 cho các gia chủ.

Với hệ thống kiểm soát phân tầng thang máy có tính năng nhận diện khuôn mặt (Face ID), chỉ cư dân trong tòa mới có thể di chuyển đến tầng căn hộ của mình. Nhờ vậy, an ninh, an toàn luôn được đảm bảo ở mức cao. Cùng với đó, nhờ hệ thống Intercom thông minh kết nối trực tiếp từ căn hộ xuống sảnh và tầng hầm, chủ nhà có thể chủ động mở thang máy và cửa cho khách mà không cần di chuyển.

Hệ thống an ninh thông minh đa lớp, bao gồm hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là một tiện ích đảm bảo an ninh - an toàn một cách toàn diện, bảo vệ tài sản và không gian sống riêng tư của cư dân. Các thiết bị chống trộm sẵn sàng báo động cho chủ nhân và phòng ban an ninh tại khu vực gần nhất khi phát hiện có dấu hiệu đột nhập. Ngoài ra, các dữ liệu quan trọng bao gồm hình ảnh và video đều được ghi lại nhằm hỗ trợ chủ nhân tra soát trong những trường hợp cần thiết.

Đặc biệt, không gian sống tại Ocean City còn được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh. Hệ thống sẽ gửi cảnh báo cháy và hướng dẫn thoát nạn qua smartphone, nhờ đó, gia chủ có thể biết được sự cố ngay cả khi vắng mặt để phối hợp xử lý tình huống nhanh chóng.

Ngoài ra, mỗi cư dân cũng có thể chủ động bảo vệ sức khỏe với tính năng cảnh báo ô nhiễm môi trường trên ứng dụng (App) Vinhomes Resident, cung cấp thông tin độ ẩm, nhiệt độ, chất lượng không khí, cảnh báo ô nhiễm…

Ocean City hiện đang là nơi an cư của hơn 70 nghìn cư dân

“Trong gia đình, chúng tôi vẫn nói đùa đây chính là người quản gia công nghệ, hay anh bảo vệ AI. Tuy vô hình nhưng lại hiện hữu vô cùng gắn bó thân thiết, hiểu rõ nhu cầu các thành viên, góp phần giúp chúng tôi có một tổ ấm an toàn, hạnh phúc”, anh Tuấn Hưng chia sẻ.

Hơn cả một tổ ấm đơn thuần, căn hộ thông minh tại Ocean City mang đến cho cư dân không gian sống tiện nghi, hiện đại, nơi những bận rộn đời thường được giải quyết nhanh chóng trong “một lần chạm” và an ninh, an toàn được đảm bảo tối ưu. Tiêu chuẩn bàn giao nâng cấp này, thêm một lần minh chứng cho chữ “tâm” và chữ “tín” của chủ đầu tư Vinhomes trong hành trình kiến tạo, nâng tầm chuẩn sống cho cư dân.

Phương Cúc