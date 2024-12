Concert ''Mars in Hanoi'' thu hút sự tham gia của 7.000 khán giả. Soobin Hoàng Sơn diện trang phục "kín cổng cao tường" và dù bận rộn với lịch biểu diễn dày đặc nhưng nam ca sĩ không tỏ ra mệt mỏi. Anh luôn tràn đầy năng lượng và hát hết mình.

Phần trình diễn của Soobin Hoàng Sơn:

Bên cạnh khả năng hát live tốt các bản hit Giá như, Beautiful Monters, Blackjack, Soobin Hoàng Sơn còn hớp hồn các fan bằng gương mặt cực bảnh trai, vũ đạo điêu luyện và những biểu cảm “không thể không yêu”.

Sự tham gia của Quang Hùng MasterD cũng được khán giả chờ đợi. Diện áo vest đen mix với quần soóc, nam ca sĩ gốc Huế cũng lựa chọn đeo kính đen để xuất hiện với nụ cười tươi và vẫy tay chào khán giả Hà Nội.

Quang Hùng MasterD trên sân khấu Dốc mộng mơ.

Không chỉ thể hiện các ca khúc Catch me if you can, Thuỷ triều, Trói em lại với giọng hát lạ tai, Quang Hùng MasterD còn khoe các điệu nhảy cuốn hút cùng vũ đoàn. Anh trêu khán giả Thủ đô đừng ’’nói dối’’ bảo thuộc các bản hit nhưng khi đưa mic hát cùng lại không… hưởng ứng.

Chàng ca sĩ gốc Hà Nội Quân AP diện áo da nổi bật và gây ấn tượng với chiếc khăn nhỏ buộc ở tay mang đến chương trình bản hit Bông hoa đẹp nhất, Lời xin lỗi vụng về và ca khúc mới Còn gì đau hơn chữ đã từng… Các fan nhận xét anh hát live tốt, khuấy động sân khấu với nhiều điệu nhảy đẹp và liên tục có những cử chỉ thân thiện.

Quân AP đốn tim fan bởi vẻ đẹp trai.

Các ca sĩ Bùi Công Nam, Phạm Anh Duy và rapper BinZ cũng có những màn trình diễn ấn tượng trong đêm diễn. Bùi Công Nam không giấu được sự phấn khích khi lần đầu hợp tác với BinZ ca khúc Dẫu có lỗi lầm. Đối với nam ca sĩ phần trình diễn này sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của anh.

Với chất giọng ấm áp cùng kỹ năng trình diễn cuốn hút, Noo Phước Thịnh - ca sĩ xuất hiện cuối cùng của đêm nhạc dễ dàng chiếm được tình cảm của khán giả với các bản hit Thương em là điều anh không thể ngờ, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Đùa anh đau đấy... Mọi người hào hứng vỗ tay, hát theo các phần trình diễn của nam ca sĩ.

Phần trình diễn của Noo Phước Thịnh:

Bài: Anh Phương

Clip: Ánh Ngọc

Ảnh: BTC