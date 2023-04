Sophia - Luxury Beach Second Home đã có mặt tại Hồ Tràm

Theo thần thoại Hy Lạp, nữ thần Sophia mang vẻ đẹp trí tuệ, sự thông minh cùng lối ứng xử đầy tinh tế. Từ nguồn cảm hứng đó, phân khu The Sea Class - Charm Resort Hồ Tràm mang đến thị trường dòng sản phẩm Luxury Beach Second Home mang tên Sophia Tower với đường nét mạnh mẽ, lối thiết kế thông minh nhằm kiến tạo nên không gian sống đẳng cấp.

Sophia Tower - The Sea Class tiên phong sản phẩm Luxury Beach Second Home tại Hồ Tràm. Ảnh phối cảnh minh họa

Là tòa tháp đầu tiên trong tổng số 6 tòa tháp The Sea Class được giới thiệu ra thị trường, tiên phong dòng sản phẩm Luxury Beach Second Home tại Hồ Tràm, Sophia mang hình tượng cánh buồm trên biển, kiến tạo biểu tượng du lịch nghỉ dưỡng mới trên cung đường biển Hồ Tràm - Bình Châu.

Sự kết hợp của rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu, bờ cát dài mềm mịn hòa cùng sóng biển là nguồn chất liệu nguyên bản từ thiên nhiên khởi nguồn cảm hứng cho không gian sống tại Sophia - ngôi nhà thứ 2 bên bờ biển. Nơi gia chủ có thể hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Từ khởi đầu đó, mọi thiết kế, không gian sống tại Sophia được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm khai thác tối đa lợi thế không gian, mang resort về nhà và tối ưu trải nghiệm dành cho khách hàng. Các dòng sản phẩm Second Homes tại The Sea Class đa dạng loại hình, phục vụ tệp khách khác nhau.

Chủ đầu tư “chịu chơi” với không gian nội thất được bàn giao theo tiêu chuẩn quốc tế đến từ các thương hiệu danh tiếng trên thế giới như Malloca, Hafele… kết hợp đan xen các nguyên liệu thuần tự nhiên như gỗ, mây mang đến không gian sống đầy tiện nghi, phát huy tối đa công năng nhưng vẫn rất gần gũi, gắn kết gia đình và kết nối đa thế hệ.

Thừa hưởng hệ tiện ích cao cấp 24/7 tại The Sea Class

Căn hộ Sophia sở hữu thiết kế tối ưu không gian sống cho gia chủ khi kết hợp yếu tố nghệ thuật, tính hiện đại nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng.

Tòa tháp tận dụng tối đa tầm view biển hiếm có. Từ ban công nhà mình, gia chủ có thể vừa nhâm nhi tách trà, tận hưởng những làn gió mát lành mang hơi thở biển cả đến tận cửa nhà. Tiếng sóng vỗ rì rào cùng bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp được thu trọn vào trong tầm mắt là những trải nghiệm đắt giá dành cho gia chủ tương lai tại Sophia Tower.

Thưởng ngoạn view biển đỉnh cao tại hồ bơi thuộc căn hộ Sophia Tower - The Sea Class. Ảnh phối cảnh minh họa

Trên tầng mái tòa tháp, hệ thống sky pool, sky bar được thiết kế sang trọng, không gian giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp dành riêng cho những cư dân xứng tầm. Gia chủ có thể tận hưởng những bữa tiệc trên không độc đáo, với tầm view biển Hồ Tràm vươn tới tận chân trời.

Với thiết kế mái vòm độc đáo góp phần tạo nên đường cong mềm mại cho tòa tháp, lối thiết kế này còn giúp tăng tiết diện toà nhà gia tăng tối đa trải nghiệm cho gia chủ. Theo đó, tại các tầng 5, 10, 14 của Sophia Tower được bố trí không gian xanh mát với sân vườn và hồ bơi, giúp gia chủ tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Ngoài ra, Sophia Tower được quản lý bởi Tokyu PM Việt Nam - đơn vị quản lý bất động sản hàng đầu Nhật Bản với các tiêu chi khắt khe, tỉ mỉ và chỉn chu đến từ Nhật Bản, hứa hẹn kiến tạo nên một khu second home đẳng cấp giữa lòng Hồ Tràm.

Hệ thống suối khoáng nóng Mineral Pool & Mud Bath dưới chân tòa tháp Sophia. Ảnh phối cảnh minh họa

Đặc biệt, dưới chân tòa tháp, hệ thống suối khoáng nóng Mineral & Mud Bath, Spring Park, hồ bơi nước mặn liền kề, gia chủ có thể dễ dàng sử dụng loạt tiện ích này chỉ với vài bước chân. Kết hợp với gần 30 tiện ích cao cấp bao quanh phân khu The Sea Class, mang đến cho du khách thiên đường du lịch nghỉ dưỡng đích thực.

The Sea Class cũng phát triển hệ tiện ích đêm phục vụ du khách. Hệ thống quảng trường biển, sân khấu nhạc nước được đầu tư âm thanh, ánh sáng đa sắc màu mang đến không gian giải trí đêm ấn tượng tại Hồ Tràm.

Sự ra đời của Sophia - The Sea Class Charm Resort Hồ Tràm góp phần “giải cơn khát” second home tại Hồ Tràm, thay vì chi số tiền lớn mỗi đêm để thuê khách sạn và tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng cao cấp, việc sở hữu second home giúp tối ưu chi phí, gia chủ hoàn toàn có thể tận hưởng hệ tiện ích, dịch vụ đẳng cấp quốc tế ngay tại nhà mình.

Tấn Tài