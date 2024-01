Hoạt động như một tháp di động nhưng trong không gian, các vệ tinh của Starlink có thể kết nối bình thường với điện thoại của mọi người mà không cần thiết bị chuyên dụng. Nó giúp nhắn tin văn bản tại những khu vực không có sóng hoặc sóng yếu. Theo Kate Tice, quản lý kỹ thuật chất lượng hệ thống cấp cao, sau này SpaceX sẽ cung cấp dịch vụ gọi và thoại.

Với tên gọi “Direct to Cell”, SpaceX kết hợp với nhà mạng T-Mobile tại Mỹ. Hai bên công bố hợp tác từ năm 2022 và được Mỹ phê duyệt vào tháng trước để thử nghiệm.

Cơ chế hoạt động của vệ tinh di động của SpaceX

Công ty của Elon Musk cũng sẽ làm việc với các nhà mạng trên khắp thế giới: Optus tại Australia, Salt Mobile tại Thụy Sỹ, Rogers Communications tại Canada, One New Zealand tại New Zealand, Empresa Nacional de Telecomunicaciones tại Chile và Peru, KDDI tại Nhật Bản.

Theo Bloomberg, Starlink dự kiến đạt doanh thu 10 tỷ USD năm nay, chiếm khoảng 2/3 tổng doanh thu của SpaceX. Musk đang cân nhắc IPO cho mảng vệ tinh Starlink vào cuối năm 2024.

Vụ phóng vệ tinh được phát trực tiếp trên webcast. Tổng cộng sẽ có khoảng 840 vệ tinh được phóng. Theo thông cáo báo chí, mục tiêu của dịch vụ mới là loại bỏ nỗi lo xoay quanh các khu vực không có sóng và điện thoại vệ tinh đắt đỏ. Khách hàng của T-Mobile có thể kết nối gần như mọi nơi họ nhìn thấy bầu trời và trong hầu hết trường hợp, chỉ cần dùng điện thoại có sẵn.

Đối thủ của T-Mobile – AT&T – cũng đang hợp tác với hãng AST Space Mobile để đưa kết nối vệ tinh đến khách hàng. Verizon lại kết hợp với Amazon nhưng chưa có thông tin gì về dịch vụ tương tự.

Theo Tim Farrar, nhà phân tích trưởng tại tổ chức TMF Associates, dự đoán SpaceX và T-Mobile cuối cùng sẽ được Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ (FCC) phê duyệt để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Câu hỏi lớn sẽ liên quan đến FCC quyết định số lượng vệ tinh hay giới hạn năng lượng như thế nào. Không giống với cột tháp ở mặt đất, nơi tín hiệu nằm trong một khu vực tập trung, khi nói đến vệ tinh sẽ có vấn đề về hiệu ứng lan tỏa.

“Một cột tháp ở New York sẽ không ảnh hưởng đến Canada, trong khi một chùm vệ tinh bao phủ một phần của bang New York cũng có thể có tác động ở Canada", ông nói.

Dù có nhiều bên đều tham gia mảng này, thời gian và tiền bạc của SpaceX dường như đang mang lại lợi thế lớn. Theo Farrar, rõ ràng “thật đáng sợ cho bất kỳ ai cố gắng cạnh tranh với Starlink”. Điều này sẽ xảy ra trong lĩnh vực băng rộng.

Dịch vụ của T-Mobile hướng đến những người leo núi hay đi bộ đường dài hoặc các hoạt động khác ở vùng sâu vùng xa, thường không có sóng. Tốc độ mạng của vệ tinh chắc chắn không thể nhanh như 5G.

Đây là một mảng kinh doanh đắt đỏ và nhiều bên – bao gồm Verizon và Globalstar – bắt đầu đặt câu hỏi về tính hiệu quả của nó. Nó giống như việc Apple không bán được nhiều iPhone 14 Pro hơn vì họ cung cấp dịch vụ nhắn tin vệ tinh.

(Theo Fiercewireless, Bloomberg)