Từ năm 1971, Công ty Starbucks Coffee cam kết cung ứng và sử dụng cà phê arabica chất lượng cao một cách bền vững. Ngày nay, với hơn 34.000 cửa hàng trên toàn thế giới, công ty là nhà bán lẻ và chế biến hàng đầu café đặc biệt trên thế giới. Bằng cam kết vững chắc về sự hoàn hảo và về những chính sách của mình, Starbucks mang những trải nghiệm độc đáo đến với cuộc sống của từng khách hàng thông quan từng ly café. Starbucks mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 2/2013 tại TP.HCM. Tới nay, Starbucks đã có hơn 110 cửa hàng trên cả nước tại 9 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, Hội An và Phú Quốc. Sanrio là thương hiệu về các sản phẩm phong cách sống và nổi tiếng nhất với nhân vật Hello Kitty, được giới thiệu vào năm 1974, và là nơi sản sinh ra nhiều thương hiệu nhân vật được yêu thích khác như My Melody, Kuromi, LittleTwinStars, Cinnamoroll, Pompompurin, gudetama, Aggretsuko, Chococat, Bad Badtz-Maru và Kerokerokeroppi. Sanrio được thành lập dựa trên triết lý một món quà nhỏ có thể mang lại hạnh phúc và tình bạn cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Từ năm 1960, triết lý này đã trở thành nguồn cảm hứng để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động chất lượng nhằm thúc đẩy giao tiếp và truyền cảm hứng cho những trải nghiệm độc đáo của người tiêu dùng trên toàn thế giới.