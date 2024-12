Sau khoảng 10 phút trẻ mới được phát hiện trong tình trạng tím tái, ngừng thở. Ngay lập tức, trẻ được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu ngừng tuần hoàn và đặt nội khí quản, sau đó chuyển đến khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tân Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, cho biết trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, co giật, xuất tiết nhiều đờm dãi qua ống nội khí quản. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành các biện pháp cấp cứu, hồi sức tích cực để cứu trẻ.

Ngày 30/12, bệnh nhi có tiên lượng rất nặng nề, suy hô hấp, suy chức năng đa cơ quan, nguy cơ di chứng thần kinh do thời gian ngừng tuần hoàn ngoại viện kéo dài gây thiếu oxy lên não.

Bác sĩ Hùng cho biết khu vui chơi trẻ em tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho trẻ nếu không được giám sát và thiết kế an toàn. Những loại tai nạn thường gặp như: Ngã từ trên cao xuống; bị kẹt tay, chân, đầu; chấn thương do va đập; trượt ngã do bề mặt trơn; ngạt thở hoặc hóc dị vật; bỏng hoặc bỏng rát; tai nạn do các trò chơi chuyển động (xích đu, đu quay...); nguy cơ từ vệ sinh, môi trường...

Nếu trong trường hợp trẻ không may bị dây rút làm ngạt thở, phụ huynh hoặc người giám sát trẻ cần gọi cấp cứu 115, đồng thời thực hiện ngay các biện pháp sơ cấp cứu cơ bản: