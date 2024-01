Sự cố Internet khiến hàng loạt trang web quan trọng tại Nga mất khả năng truy cập

Đêm ngày 30/1/2024, một vụ ngắt truy cập Internet quy mô lớn đã xảy ra ở Nga.

Trên các mạng xã hội, người dùng tại Nga liên tục báo cáo về việc không thể truy cập vào số lượng lớn các các trang web thuộc tên miền .RU. Trong số đó có những trang web thuộc về các tổ chức lớn như Sberbank, Ozon, DNS và Wildberries, Beeline, MTS, Megafon, Tele2, Rostelecom, Mail.ru, Rambler, Yandex và nhiều trang khác.

Nguyên nhân của vụ việc tạm thời được xác định là do lỗi bảo mật hệ thống tên miền (DNSSEC) nghiêm trọng. Hệ thống này có nhiệm vụ thêm chữ ký số vào bản ghi DNS để đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn của dữ liệu. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo đảm an toàn các tài nguyên trên web toàn cầu và loại bỏ khả năng giả mạo địa chỉ IP trong các cuộc tấn công mạng. Trung tâm Điều phối tên miền cấp cao mã quốc gia Liên bang Nga - Coordination Center for TLD .RU, báo cáo đang nỗ lực khắc phục sự cố. Quyền truy cập vào các trang web bị ảnh hưởng hứa hẹn sẽ được khôi phục trong thời gian sớm nhất.

(theo OL)