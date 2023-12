{"article":{"id":"2222947","title":"Sự hối lỗi sau song sắt của tài xế sử dụng ma túy, gây tai nạn chết người","description":"Tài xế Đ.Đ.Q. (quê ở Thái Nguyên) thừa nhận, vụ tai nạn và án phạt tù là cái giá bản thân phải trả khi không thể từ bỏ ma túy.","contentObject":"<p><strong>Báo động tình trạng tài xế sử dụng ma túy</strong></p>

<p>Ngày 5/12, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã xử lý 142 tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện trên tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1A (qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM).</p>

<p>Đây là kết quả của kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông kéo dài từ 15 -30/11 trên hai tuyến Quốc lộ nói trên.</p>

<p>Đại diện Cục CSGT thông tin, để thực hiện kế hoạch, đơn vị đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thực hiện 24/24h. Lực lượng Công an cũng sử dụng phương thức công khai kết hợp hóa trang; tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp dừng kiểm soát tại 1 điểm để tài xế vi phạm không thể né tránh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4933174993849-6dedd4c3f2633fda4f1d2f5531af3f88-1835.jpg?width=768&s=7wVAkgi3RaVnRU1tToTf8g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4933174993849-6dedd4c3f2633fda4f1d2f5531af3f88-1835.jpg?width=1024&s=-ToDx4dah7-GD691prcC2Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4933174993849-6dedd4c3f2633fda4f1d2f5531af3f88-1835.jpg?width=0&s=oq194fpA9p1MjIm0nwvppA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4933174993849-6dedd4c3f2633fda4f1d2f5531af3f88-1835.jpg?width=768&s=7wVAkgi3RaVnRU1tToTf8g\" alt=\"z4933174993849 6dedd4c3f2633fda4f1d2f5531af3f88.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4933174993849-6dedd4c3f2633fda4f1d2f5531af3f88-1835.jpg?width=260&s=hP1CnKJpMbHTF57S9OBj2Q\"></picture>

<figcaption>Quá trình thực hiện kế hoạch, lực lượng chức năng còn phát hiện tài xế tàng trữ ma túy</figcaption>

</figure>

<p>Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện 142 trường hợp tài xế sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện. Trong đó, phát hiện, xử lý 32 tài xế xe tải, 28 tài xế xe con, 10 trường hợp tài xế xe container và 72 tài xế xe mô tô.</p>

<p>Đại diện Cục CSGT đánh giá, trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện, đây là cảnh báo rõ ràng nhất về nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, với các tài xế điều khiển xe khách khi đi quãng đường dài, chở theo nhiều người, nếu tài xế sử dụng ma túy, nguy cơ mất an toàn càng cao.</p>

<p>\"Các tài xế xe có trọng tải lớn hoặc tài xế ô tô khách sử dụng ma túy còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông thảm khốc\", đại diện Cục CSGT cảnh báo.</p>

<p><strong>\"Tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để về với vợ con\"</strong></p>

<p>Hơn 2 năm chấp hành án phạt tù tại Trại giam Phú Sơn 4 (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an), phạm nhân Đ.Đ.Q. (quê ở Thái Nguyên) vẫn chưa quên vụ tai nghiêm trọng do bản thân gây ra.</p>

<p>Phạm nhân Đ.Đ.Q. kể lại, khoảng 4h50 sáng 28/9/2021, bản thân điều khiển ô tô tải chở đất, khi đến khu vực ngã tư phố Cầu Ca, xã Kha Sơn (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) thì va chạm với ô tô con. Cú va chạm mạnh khiến một phần xe tải đổ nghiêng trúng vào phần đầu xe con. Hậu quả, khiến 1 người trên ô tô con tử vong. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hien-truong-vu-pn-q-1836.jpeg?width=768&s=1WEYypyDdD40xK-X3knyUQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hien-truong-vu-pn-q-1836.jpeg?width=1024&s=3KZIU2fUqYk4gooFwkCjZw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hien-truong-vu-pn-q-1836.jpeg?width=0&s=WgxgklfCpeyzBEaHmfqGSA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hien-truong-vu-pn-q-1836.jpeg?width=768&s=1WEYypyDdD40xK-X3knyUQ\" alt=\"hien truong vu pn q.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hien-truong-vu-pn-q-1836.jpeg?width=260&s=5Lzc_KyoLM-xAbE3YnmK4A\"></picture>

<figcaption>Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong do tài xế Đ.Đ.Q. gây ra (Ảnh: CACC)</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-pham-nhan-q-1-1837.jpg?width=768&s=dTrRvN0EHARMXEmx5PPyDg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-pham-nhan-q-1-1837.jpg?width=1024&s=J-OsmMEQdt9ZSA03hGM_8Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-pham-nhan-q-1-1837.jpg?width=0&s=U0bLyBL6ZKDpvgzR8W348A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-pham-nhan-q-1-1837.jpg?width=768&s=dTrRvN0EHARMXEmx5PPyDg\" alt=\"W-pham-nhan-q-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-pham-nhan-q-1-1837.jpg?width=260&s=onsq0y9Keg5CrGeEJSBDUw\"></picture>

<figcaption>Phạm nhân Đ.Đ.Q. đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Phú Sơn 4</figcaption>

</figure>

<p>Phạm nhân Đ.Đ.Q. thừa nhận, trước khi điều khiển phương tiện đã sử dụng ma túy nên phần nào tác động đến phản xạ khi điều khiển xe. Thêm vào đó, thời điểm xảy ra tai nạn, xe anh Q. đang chở quá trọng tải cho phép và đi với tốc độ cao nên không thể xử lý tình huống.</p>

<p>\"Vụ tai nạn và án phạt tù là cái giá mà bản thân tôi phải trả khi không thể từ bỏ ma túy. Khi biết tôi sử dụng ma túy, gia đình cũng có ngăn cản, tôi đã quyết tâm từ bỏ nhưng không thể vượt qua...\", phạm nhân Đ.Đ.Q. hối hận nói.</p>

<p>Phạm nhân Q. cho biết thêm, 2 năm thụ án tại trại, bản thân đã ngộ ra được nhiều điều. \"Vẫn còn hai năm chấp hành án nữa, tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để về với vợ, các con và làm lại cuộc đời.</p>

<p>Tôi mong muốn các tài xế đang sử dụng chất ma túy thì sớm từ bỏ vì không chỉ vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. 