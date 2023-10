D’Festa là sự kiện trong hoạt động kỷ niệm 10 năm của Dispatch - báo điện tử uy tín hàng đầu về giới giải trí cũng như đời sống của những nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc. D’Festa đã được tổ chức tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hà Nội là địa điểm tiếp theo của hành trình.

D’festa mở ra cơ hội, kết nối giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mang đến không gian trải nghiệm sống động và mới mẻ chưa từng có về làn sóng âm nhạc K-pop đến cho các bạn trẻ được đến gần hơn với thần tượng ngay tại quê hương cùng sự tham gia của 9 nhóm nhạc hàng đầu K-pop: BTS, Twice, TXT, NCT Dream, NCT 127, Straykids, Enhypen, Seventeen, Nu’est.

Ông Seo Young Man - đại diện BTC D’festa Ha Noi 2023 cho bày tỏ, thông qua triển lãm lần này mong tất cả những khoảnh khắc đồng hành cùng các nghệ sĩ K-pop thuộc 9 nhóm nhạc sẽ trở thành khoảng thời gian đáng quý sống mãi trong trái tim người hâm mộ.

Triển lãm D’festa có ba khu vực chính: Khu Điện ảnh - The Movie; The Exhibition; The Experience.

Khu vực được chụp ảnh cùng thần tượng K-pop.

Khu Điện ảnh - The Movie trình chiếu các thước phim ca nhạc, các sân khấu biểu diễn độc quyền của D’festa từ 9 nhóm nhạc trong không gian rạp chiếu phim, tái hiện một cách chân thật và sống động như được thấy thần tượng ở trước mắt.

The Exhibition trưng bày bộ sưu tập gồm 480 bức ảnh hồi tưởng hành trình 10 năm cùng Dispatch. Đánh dấu sự kết thúc với kho ảnh concept riêng và khu hồi tưởng khổng lồ gồm chữ ký thật của 9 nhóm nhạc hàng đầu tham gia D’festa: BTS, Twice, TXT, NCT Dream, NCT 127, Straykids, Enhypen, Seventeen, Nu’est.

Sân khấu biểu diễn thực tế ảo sẽ đưa khán giả gặp gỡ các thần tượng K-pop.

The Experience - sân khấu biểu diễn thực tế ảo sẽ đưa khán giả gặp gỡ các thần tượng K-pop bằng công nghệ thực tế ảo độc đáo, biến hoá sáng tạo nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ. Đây cũng là không gian có thể chụp ảnh và quay video, mang đến khoảnh khắc đặc biệt để người hâm mộ có thể đến gần hơn với nghệ sĩ.

Triển lãm diễn ra từ 14/10-30/11.