Năm 2024, Đà Nẵng đón gần 10,9 triệu lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 4,1 triệu lượt, khách nội địa ước đạt hơn 6,7 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt hơn 31.000 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ, vượt 10,8% so với kế hoạch của năm. Sở Du lịch Đà Nẵng kỳ vọng, trong năm 2025 khách cơ sở lưu trú phục vụ đạt hơn 11,9 triệu lượt, doanh thu hơn 36.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ.