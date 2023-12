Thịt bò rao bán “ngập chợ” với giá rẻ hơn thịt lợn

Trên khắp các chợ online, hàng loạt bài viết rao bán thịt bò với giá rẻ, hình ảnh bắt mắt được cam kết hàng tươi mới, chỉ từ 80 nghìn đồng/kg. Trong khi đó, bình thường giá thịt bò mua ở chợ luôn cao gấp 3-4 lần.

Anh Lê Minh Trường, giám đốc một doanh nghiệp chuyên bán các loại thịt nhập khẩu cho biết trên Người Đưa Tin, loại thịt bò được bán tràn lan với giá siêu rẻ rất có thể là thịt trâu Ấn Độ. Loại thịt này nhập về Việt Nam chỉ có giá từ 30-50 nghìn đồng/kg, màu sắc và mùi vị không khác mấy so với thịt bò.

Còn anh Đinh Huy Hoàng (Hà Nội) cho rằng, thịt bò giá rẻ này chính là bò Sal, loại bò được nuôi bằng Salbutamol bên Thái Lan, Lào theo đơn đặt hàng của thương lái Việt Nam. Sau đó, bò được tập kết, giết mổ và đưa ra thị trường.

Anh Hoàng cho biết có 3 chất tăng trọng, tạo nạc, tạo màu cơ bản bị cấm trong chăn nuôi là Salbutamol, Vat Yellow, Cysteamine. Nhưng Salbutamol được ưa chuộng nhất vì nó giúp thịt con bò khi mổ ra có màu đỏ thẫm cực bắt mắt, đẹp hơn cả thịt bò cỏ. Chỉ khi nấu mới chuyển thành màu trắng nhởn, ăn bở bục, lắm nước, nhạt toèn toẹ

Giá vàng cao ngất, dịch vụ cho thuê trang sức cưới 'lên ngôi'

Giá vàng gần đây luôn neo ở ngưỡng đắt nhất lịch sử. Theo VTC News, nhiều cặp đôi có ý định cưới thời điểm này đã chọn đi thuê trang sức thay vì mua để tiết kiệm chi tiêu với chi phí thuê chỉ 10-20% giá trị thực của sản phẩm.

Cũng nhờ vậy, dịch vụ cho thuê đồ trang sức với hai chất liệu chính là hợp kim và bạc nở rộ. Mỗi bộ trang sức bao gồm 1 vòng cổ hoặc 1 kiềng, lắc tay, 2 bông tai, 1 nhẫn có giá thuê từ 500.000 đến 8 triệu đồng cho 2 đêm 3 ngày, tùy vào chất liệu và kiểu dáng.

Theo các chủ cửa hàng cho thuê trang sức cưới, giá thuê trang sức năm nay cũng tăng khoảng 10% so với năm ngoái, nhưng so với mua thì đi thuê vẫn rẻ hơn rất nhiều.

Bưởi da xanh giá chỉ 7.000 đồng/kg

Bưởi da xanh có giá khá rẻ (Ảnh: Nông Thôn Việt)

Anh Đào Văn Minh - Tổ phó Tổ hợp tác sản xuất bưởi da xanh Phú Thành (Bến Tre) - cho biết trên Nông Thôn Việt, bưởi da xanh năm nay giá có rẻ hơn năm ngoái từ 2.000-5.000 đồng/kg, tùy từng loại.

Cụ thể, loại bưởi đổ xô có trọng lượng trên 600g hay trên 800g giá mua tại vườn khoảng 13.000 đồng/kg. Còn loại bưởi to, chọn mới được giá 15.000 đồng/kg. Trong khi đó, thời điểm này năm ngoái, bưởi da xanh bán xô tại vườn được giá 17.000-18.000 đồng/kg.

Anh Hoàn, một đầu mối bán bưởi da xanh ở khu vực miền Tây, cho biết hiện anh rao bán bưởi loại hàng chợ chỉ 7.000 đồng/kg.

Măng khô bỗng tăng giá mạnh

"Cách đây hơn 2 tháng, măng khô giá rẻ mà ế ẩm lắm, chẳng ai mua nhưng tôi vẫn “liều” một phen ôm hàng, ai ngờ giờ giá lên cao quá, ngày bán cả tấn”. Đó là chia sẻ của chị Trang - đầu mối bán đặc sản Tây Bắc - trên Nông Thôn Việt.

Hơn 2 tuần lại đây, giá măng khô bắt đầu tăng cao. Hiện giá đã tăng 30% so với đúng vụ (măng thường thu từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm). Cụ thể, giá măng rối bán lẻ là 180.000 đồng/1 kg, măng mầm (tre) là 170.000 đồng/1kg, măng vầu là 220.000 đồng/1kg, măng nứa phơi nắng là 290.000 đồng/1kg, măng lưỡi lợn là 250.000 đồng/1kg.

Lý do giá măng tăng thời điểm này theo chị Trang là do năm nay măng mất mùa, sản lượng ít hơn so với mọi năm. Một phần khác là những đầu mối bán hàng ở các tỉnh, thành sợ không ôm hàng khi măng vào mùa, lo kinh tế suy thoái không bán được. Giờ họ thấy nhu cầu người dân tìm mua măng nhiều, họ đua nhau nhập hàng nên giá cũng bị đẩy lên cao.

Tôm càng xanh giảm giá

Giá tôm càng xanh cuối năm thấp hơn so với thời điểm đầu năm và cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách mua cũng giảm đáng kể.

Tại các chợ truyền thống và online, tôm càng xanh sống cũng được rao bán với giá giảm 20-50% so với vụ trước, xuống còn 105.000-210.000 đồng một kg, tùy kích cỡ. Trên thị trường, tôm càng xanh có loại đông lạnh bán với mức giá rất rẻ. Nhiều người rao bán loại tôm đông lạnh size 10-15 con với mức giá chỉ 45.000 đồng/kg.

Nhiều thương lái cho rằng nguyên nhân giá tôm càng xanh giảm thấp là do hơn 1 năm nay thị trường xuất khẩu gặp khó nên loài thủy sản này hiện chủ yếu chỉ tiêu thụ ở thị trường nội địa.

Trong khi đó, năm nay kinh tế khó khăn, người dân cũng thắt chặt chi tiêu khiến sức tiêu thụ ở nội địa giảm mạnh so với các năm trước.