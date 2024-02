Dân buôn tiết lộ sự thật về đùi heo muối Tây Ban Nha

Đùi heo muối Tây Ban Nha "phiên bản giới hạn" bán với giá 112 triệu đồng/chiếc gây xôn xao mạng xã hội những ngày gần đây. Tại thị trường Việt, đùi heo muối được bán la liệt với giá khá rẻ, dao động từ 1,2-6,5 triệu đồng/chiếc, tuỳ loại và tuỳ trọng lượng.

Bán đùi heo muối Tây Ban Nha được 6-7 năm nay, chị Nguyễn Thị Uyên ở Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, trên thị trường hiện chủ yếu là đùi heo muối nhãn trắng, tức được làm từ heo trắng chứ không phải heo đen Iberico thuần chủng hoặc heo đen Iberico lai. Đây là phân khúc đùi heo muối bình dân nên giá thành tương đối rẻ so với phân khúc đùi heo muối nhãn đen và nhãn đỏ.

Theo chị Uyên, khi rao bán các đầu mối đa phần quảng cáo chung đùi heo muối Tây Ban Nha. Do đó, rất nhiều người nhầm tưởng đùi heo muối trên thị trường đều là làm từ thịt heo Iberico nổi tiếng.

Thế nên, khi mua cần hỏi kỹ hàng làm từ heo đen Iberico hay heo trắng, thời gian ủ bao nhiêu tháng. Bởi, đây là yếu tố cấu thành giá đùi heo muối Tây Ban Nha, tránh trường hợp bỏ ra số tiền lớn để mua đùi heo muối Iberico nhưng lại nhận về hàng nhãn trắng. (Xem thêm)

'Tôm cho nhà giàu' ra Hà Nội bằng máy bay, rẻ hiếm có

Tôm hùm bông được ví là hải sản cao cấp dành cho giới nhà giàu vì giá đắt đỏ. Nhưng vài tháng nay, loại tôm này tắc đầu ra, doanh nghiệp phải mở chiến dịch tiêu thụ gấp, đưa tôm tươi sống về Hà Nội bằng máy bay để hỗ trợ người nuôi ở Khánh Hòa.

Trong thư kêu gọi tham gia ủng hộ “Chiến dịch kết nối và tiêu thụ tôm hùm bông Khánh Hòa tại Hà Nội” mới đây, các doanh nghiệp cho biết, việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu tôm hùm bông từ Việt Nam khiến hàng trăm tấn tôm hùm bông tại Khánh Hòa tồn đọng, quá thời kỳ xuất bán.

Tại thị trường nội địa, tôm hùm bông được rao bán với giá từ 1,6-1,9 triệu đồng/kg tùy loại. Giới kinh doanh mặt hàng này cho hay, đây là mức giá rẻ hiếm có. Bởi, tôm hùm bông nằm trong top các loại hải sản cao cấp với giá bán từ 2-3 triệu đồng/kg. (Xem thêm)

Hoa hồng làm bằng nguyên liệu đặc biệt, giá 100 nghìn đồng/bông vẫn đắt hàng

Hoa hồng được làm bằng xoài sấy dẻo phủ sóng khắp các “chợ mạng”, sàn thương mại điện tử.

Hoa hồng được làm bằng xoài sấy dẻo phủ sóng "chợ mạng" dịp cận Tết Nguyên đán (Ảnh: NVCC)

Theo quảng cáo, xoài sấy dẻo được thái lát mỏng, có màu vàng tươi, vẫn giữ được độ dẻo và hương thơm tự nhiên của quả tươi. Xoài sau khi thu hoạch sẽ được lột vỏ, xử lý vệ sinh và đưa vào máy xắt thành từng lát mỏng vừa miệng. Sau đó, xoài được đưa vào buồng sấy gia nhiệt. Thành phẩm là xoài sấy dẻo với chất lượng sản phẩm được đảm bảo về độ mềm, dẻo vừa ăn, màu sắc và hương vị của xoài vẫn được bảo quản sau khi sấy.

Hiện mỗi bông hoa hồng xoài sấy dẻo có trọng lượng từ 400-500g, giá dao động trong khoảng 90.000-100.000 đồng/bông. Mặt hàng này đang được các chị em nội trợ chuộng mua để dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. (Xem thêm)

Chuối ở Đồng Nai chỉ còn 2.000 đồng/kg, nhà vườn lỗ nặng

Đang bước vào vụ thu hoạch, các hộ nông dân trồng chuối tại huyện Trảng Bom, Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) thay vì vui mừng thì lại lo lắng. Nhiều nhà vườn lo “mất Tết” vì có thương lái thông báo ngưng mua chuối. Có thương lái chỉ mua những nải chuối đẹp, thuộc loại 1.

Theo ghi nhận của Nông Thôn Việt tại nhiều xã của huyện Trảng Bom, giá thu mua chuối cấy mô xuất khẩu tại vườn dao động từ 1.500-2.500 đồng/kg. Trong khi, cùng thời điểm nay năm ngoái, các nhà vườn phấn khởi thu hoạch chuối bán cho thương lái với mức giá hơn 10.000 đồng/kg.

Có nhiều nhà vườn tại còn chấp nhận để chuối chín trên cây, không thu hoạch vì không có thương lái đến mua.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, do thời tiết của Trung Quốc năm nay không lạnh so với những năm trước nên chuối của quốc gia này đảm bảo mẫu mã, chất lượng tốt. Đây là nguyên nhân dẫn đến giá chuối và sản lượng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm khoảng 40% so với cùng kỳ.

Dịch vụ tân trang nhà cửa dịp Tết 'hốt bạc'

Dịp cuối năm, nhu cầu sửa sang nhà cửa của các hộ gia đình tăng mạnh. Theo Tiền Phong, nắm bắt được tâm lý khách hàng, những năm gần đây, dịch vụ tân trang nhà ở vào dịp cuối năm ngày càng nở rộ, thậm chí "cháy show" những ngày cận Tết.

Dịp Tết năm nay, dịch vụ sửa chữa, tân trang nhà cửa khá đa dạng, như: sơn mới lại nhà kiêm luôn giặt thảm, rèm cửa, lau dọn đồ đạc, chà bóng sàn nhà, làm sạch cửa kính... Bên cạnh đó, đơn vị dịch vụ còn kiêm luôn cả việc trang trí, làm lại nội thất toàn bộ căn nhà.

Thời điểm sát Tết, giá có thể tăng khoảng 20-30%, thậm chí 50% mà vẫn rất khó tìm người, chất lượng dịch vụ cũng giảm sút hẳn do người lao động mải “chạy sô”.

Dịch vụ tập gym, làm nail cho thú cưng đắt hàng

Càng cận Tết, ngành dịch vụ làm đẹp cho thú cưng tại TP.HCM đắt khách nhờ nhu cầu tỉa lông, tập gyms, nhuộm lông cho chó, mèo... của chủ nuôi ngày một tăng cao.

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, tại các cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ làm đẹp cho thú cưng, nhân viên đang hoạt động hết công suất để tỉa lông, nhuộm lông, tập gym, tắm rửa cho các thú cưng để cùng chủ nuôi sẵn sàng đón Tết. Giá dịch vụ trọn gói vệ sinh thú cưng dao động từ 350.000 đến 1.500.000 đồng tùy kích thước, nhu cầu khách hàng.

Cùng với đó, dịch vụ lưu trú, khách sạn chó mèo cũng tăng cao, khi các chủ nuôi phải về quê và buộc ký gửi tại các trung tâm. Theo đó, giá của mỗi đêm chủ nuôi phải chi trả từ 150.000-600.000 đồng/đêm, tùy cân nặng của thú cưng và các dịch vụ đi kèm khác.