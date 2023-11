Tại hội thảo trao đổi, thảo luận nội dung liên quan các dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, sẽ trình tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (V03 - Bộ Công an) đã nhắc lại vụ tai nạn xe khách Thành Bưởi.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên cho biết, khi xem clip ghi cảnh cuối cùng trên xe, có thể thấy tài xế vò đầu, bứt tóc, không thể phản xạ kịp dẫn đến vụ tai nạn làm 5 người chết, 4 người bị thương.

Qua đó, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên nhấn mạnh việc lái xe trong trạng thái buồn ngủ là hết sức nguy hiểm, yêu cầu chạy đường dài không quá 3 giờ liên tục là phù hợp với sức khỏe, trạng thái thần kinh của tài xế.

* Hiện nay cả nước có gần 90.000 đơn vị kinh doanh vận tải ô tô được cấp phép với khoảng 900.000 phương tiện. Trong đó, có hơn 308.700 xe khách và 566.800 xe tải các loại. Số lượng tài xế kinh doanh vận tải trên 1 triệu người.