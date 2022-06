Sữa non Colomi 2022 nâng cấp cả diện mạo và chất lượng

Colomi là sản phẩm sữa non được Tập đoàn DETECH nghiên cứu và phát triển. Có mặt tại thị trường Việt Nam trên 15 năm, sữa non Colomi đã và đang được hàng triệu gia đình người Việt lựa chọn, trong đó có nhiều người nổi tiếng, ví dụ như gia đình Hoàng Bách… Sữa non Colomi đã có mặt tại nhiều hệ thống mẹ và bé, cửa hàng, nhà thuốc trên toàn thuốc và được người dùng yêu thích.

Colomi có tới 51% colostrum (sữa non) nhập khẩu từ tập đoàn APS (Hoa Kỳ) giúp bổ sung các kháng thể miễn dịch, đặc biệt là kháng thể IgG và Lactoferrin. Kháng thể miễn dịch như những "cái khiên" tạo thành “bức tường bảo vệ" cơ thể, tăng sức đề kháng.

Ngoài ra, Colomi có các dưỡng chất khác cần thiết cho sự phát triển và hệ tiêu hóa của trẻ như: chất xơ FOS & Inulin, Lysine, kẽm Gluconat… giúp trẻ ăn ngon. Đây cũng chính là ưu thế, chiếm được sự tin cậy, thu hút sự lựa chọn của các bà mẹ Việt.

Bên cạnh đó, sản phẩm Colomi mới còn được bổ sung thêm vitamin D3. Vitamin D3 làm tăng khả năng hấp thụ, tăng cường sức đề kháng.

Colomi dùng tốt cho trẻ cần tăng sức đề kháng, trẻ gầy yếu, biếng ăn, kém hấp thu, còi xương, táo bón… Ngoài ra, sản phẩm này phù hợp với mọi lứa tuổi, nhất là người gầy yếu, suy nhược cơ thể.

Bao bì của Colomi cũng được thay đổi với nhãn được thiết kế mới toàn bộ bởi giám đốc sáng tạo người Pháp Fabien Jacobs. Ông Fabien Jacobs đã lựa chọn màu hồng là màu chủ đạo thay vì màu vàng trước đây.

“Hy vọng sự đổi mới về cả chất lượng bên trong và hình thức bên ngoài, sữa non Colomi sẽ đem đến trải nghiệm thú vị và nâng cao hiệu quả sử dụng cho khách hàng”, đại diện công ty cổ phần DETECH BIO chia sẻ.

Bích Đào