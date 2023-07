Căn hộ hiện hữu bắt nhịp xu hướng đầu tư cho thuê

Theo dữ liệu quý 1/2023 của Batdongsan.com.vn, thị trường Hà Nội chứng kiến nhu cầu thuê căn hộ tăng cao với lượt tìm thuê tăng 112%. Bên cạnh đó, giá thuê căn hộ tăng mạnh. Cụ thể, báo cáo thị trường cho thuê của Batdongsan.com cho biết, giá cho thuê căn hộ thời gian qua có xu hướng đi lên, đặc biệt ở các quận gần hoặc trong trung tâm. Mức tăng phổ biến khoảng 1-2 triệu đồng/căn/tháng, tương đương tăng 10-20% so với hồi đầu năm 2022.

Vì lẽ đó, nếu trước đây nhiều nhà đầu tư có xu hướng mua để “lướt sóng”, chờ căn hộ bàn giao giá tăng rồi bán thì hiện nay, không ít người chuyển sang đầu tư cho thuê, thu dòng tiền đều đặn hàng tháng. Xu hướng này được nhiều người lựa chọn như một cách đảm bảo lợi tức đầu tư và tạo ra nguồn thu bền vững.

Căn hộ sẵn sàng bàn giao trong khu đô thị hiện đại có sẵn cư dân sinh sống thu hút đầu tư

Trong bối cảnh này, nhu cầu tìm kiếm các căn hộ đáp ứng nhu cầu ở thực với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp có thể vào ở ngay cũng gia tăng mạnh. "Bên cạnh tối ưu hóa bài toán kinh tế, việc có thể nhận nhà ngay còn giúp khách hàng an tâm về pháp lý của dự án, loại bỏ rủi ro mua nhà trên giấy. Trước tình hình hiện nay, những căn hộ hiện hữu sẽ giúp nhà đầu tư đón sóng tăng trưởng từ lợi nhuận cho thuê, tạo nên dòng tiền tốt ngay thời điểm thị trường sôi động trở lại", anh Quang Thắng - một nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội nhận định.

Đặc biệt, quỹ căn hộ 3 phòng ngủ đáp ứng nhu cầu ở thực của các gia đình nằm trong các khu đô thị đã hoàn thiện “đếm trên đầu ngón tay”, luôn ghi nhận lượng giao dịch vượt trội mỗi đợt mở bán.

Giải bài toán đầu tư với căn hộ hiện hữu The Sakura

Nhiều nhà đầu tư nhận định, nơi nào có sẵn nguồn cung đáp ứng “chất và lượng” thì nơi đó sẽ ghi nhận giao dịch tốt. Các dự án có thanh khoản ở giai đoạn thị trường tạm chững lại này đa số đến từ các chủ đầu tư đã chứng minh được sự bền vững trong sản phẩm và uy tín về thương hiệu.

Tại Hà Nội, thị trường thời gian qua vẫn ghi nhận lượng giao dịch lớn từ phía tây Hà Nội. Nổi bật trong đó, khu đô thị Vinhomes Smart City ghi điểm với quỹ căn The Sakura - phân khu duy nhất do tập đoàn bất động sản hàng đầu Nhật Bản Samty phát triển tại Vinhomes Smart City. Với nét Phù Tang trong xây dựng và văn hóa, The Sakura thỏa mãn mọi nhu cầu khắt khe của cộng đồng tinh hoa đang tìm kiếm nơi an cư.

Phân khu The Sakura tạo sức hút với dòng sản phẩm căn hộ cao cấp đã hiện hữu

Dòng căn hộ hiện hữu tại The Sakura ví như “gà đẻ trứng vàng” khi sở hữu tiêu chuẩn bàn giao liền tường cao cấp đến từ những thương hiệu lớn trên thị trường. Chỉ việc chốt hợp đồng và nhận bàn giao, nhà đầu tư có thể khai thác cho thuê ngay, thu về lợi nhuận.

Các căn hộ The Sakura được bài trí thông minh cùng thiết kế đón ánh sáng tự nhiên giúp không gian sống luôn khoáng đạt

“Chọn được căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura sẵn sàng bàn giao ngay tôi như trút được áp lực khi dòng sản phẩm này luôn khan hiếm. Với đà tăng trưởng cho thuê căn hộ tốt như hiện nay, tôi có thêm dòng “tiền tươi” hàng tháng từ việc cho thuê. Hơn hết, căn hộ hiện hữu sẽ đảm bảo tiềm năng tăng giá mạnh khi thị trường hồi phục”, anh Quang Thắng vừa giao dịch thành công căn hộ The Sakura cho biết.

Chính sách bán hàng áp dụng cho các căn hộ tại tòa SA2, SA3 -The Sakura:

- Hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ, miễn gốc & lãi lên tới 24 tháng (không quá 26/6/2025).

- Quà tặng 5 năm phí quản lý

- Chiết khấu lên tới 18% khi thanh toán bằng vốn tự có.

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Khu đô thị Vinhomes Smart City - Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Hotline: 1900 2323 89 - Website: https://thesakura.vn/

Thế Định