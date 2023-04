Đại diện Sun Property trao sổ đỏ cho khách hàng Sun Grand City New An Thoi. Ảnh: Sun Property

Nỗ lực xây dựng niềm tin với khách hàng

Sự kiện diễn ra ở “bảo tàng nghệ thuật” Sun Signature Gallery, thị trấn Hoàng Hôn. Nhân dịp này, chủ sở hữu Sun Grand City New An Thoi có cơ hội khám phá thị trấn Hoàng Hôn và đặc biệt là 2 công trình biểu tượng mới nhất của Sun Group tại đây: Cầu Hôn; Show diễn đa phương tiện Kiss The Stars.

“Trao sổ đỏ tận tay khách hàng là trách nhiệm mà Sun Property quyết tâm thực hiện, đặc biệt trong bối cảnh niềm tin dành cho BĐS bị suy giảm, sau những biến cố trên thị trường. Tất cả là bởi tâm huyết phát triển những dự án BĐS không chỉ đẳng cấp, chất lượng, khác biệt mà còn mang lại khả năng sinh lời bền vững, giá trị sống thăng hoa cho chủ sở hữu tôn quý”, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Tổng Giám đốc Sun Property cho biết.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Tổng Giám đốc Sun Property. Ảnh: Sun Property

Theo bà Thúy Linh, dự án Sun Grand City New An Thoi đủ điều kiện cấp sổ đỏ từ năm 2022. Từ đó đến nay, Sun Property đã hoàn thành trao tới tay khách hàng hơn 400 sổ đỏ.

Ra mắt năm 2019, dự án Sun Grand City New An Thoi được xây dựng trên diện tích 35ha với loại hình nhà phố thương mại và nhà phố liền kề. Diện tích trung bình mỗi căn nhà phố từ 100 - 250m2, thiết kế 5 tầng, phù hợp cho gia chủ sử dụng linh hoạt vừa kinh doanh hoặc cho thuê tầng trệt, vừa có thể sinh hoạt ở tầng trên.

Với quy hoạch đô thị thông minh hài hòa giữa thương mại và nhà ở, giữa du lịch và đời sống cá nhân, cộng thêm hậu thuẫn về hệ sinh thái trọn vẹn ở Nam Phú Quốc cùng nỗ lực kiến tạo khu đô thị chuẩn mực về tiến độ, pháp lý từ chủ đầu tư, dự án Sun Grand City New An Thoi hứa hẹn là miền đất hạnh phúc của cả người dân, khách du lịch và giới đầu tư Phú Quốc.

Sun Grand City New An Thoi tạo sức sống mới cho bức tranh đô thị Phú Quốc. Ảnh: Sun Property

Đón tương lai thịnh vượng của Nam Phú Quốc

Trải qua gần một thập kỷ hành trình phát triển ở đảo Ngọc Phú Quốc, Sun Group nói chung và Sun Property nói riêng đã và đang góp phần quan trọng vào việc đưa Phú Quốc thành điểm đến hấp dẫn của thế giới. Dự án khu đô thị đảo Sun Grand City New An Thoi là một phần không thể thiếu trong sự phát triển đó. Mặt khác chính Sun Grand City New An Thoi sẽ hưởng lợi từ sự phát triển của Nam Phú Quốc.

Thị trấn Hoàng Hôn - điểm du lịch mới của thế giới. Ảnh: Sun Property

Giá trị BĐS, sức sống giao thương, cơ hội kinh doanh của dự án Sun Grand City New An Thoi đã, đang và sẽ đón chờ sự bùng nổ nhờ vào thị trấn Hoàng Hôn. Với Cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới; Cầu Hôn - điểm ngắm hoàng hôn lãng mạn bậc nhất thế giới, biểu tượng kiến trúc, giao thoa văn hóa Việt-Ý; Kiss The Stars Show - show trình diễn công nghệ đa phương tiện trên màn nước biển lớn nhất châu Á… và nhiều công trình, lễ hội, sự kiện quy mô đẳng cấp quốc tế diễn ra tại đây mà mới nhất là show thời trang đình đám Fashion Voyage 5, thị trấn Hoàng Hôn hứa hẹn thu hút lượng du khách khổng lồ, nhanh chóng khẳng định sức hấp dẫn điểm du lịch mới của thế giới.

Makaio Park hứa hẹn mở ra chương mới cho du lịch Bãi Sao. Ảnh: Sun Property

Trong tương lai, tiếp nối những quần thể nghỉ dưỡng tại Bãi Kem, Mũi Ông Đội, thị trấn Hoàng Hôn, Sun Property sẽ đặt chân tới vùng đất mới, “kho báu” ẩn giấu của Nam đảo, nơi được gọi tên Bãi Sao - vịnh Ban Mai. Tại đây, Sun Group tiếp tục tiên phong kiến tạo một công viên chủ đề sáng tạo đa trải nghiệm phát triển theo mô hình RD&E+ mang tinh thần Hawaii đáp ứng đầy đủ các chức năng mua sắm, ẩm thực, giải trí tương tác và nghỉ dưỡng.

Được vận hành bởi Sun World - thương hiệu vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam, Makaio Park hứa hẹn mở ra cho du khách một thế giới đầy sự khám phá và đam mê háo hức, giúp thư giãn và tái tạo năng lượng tích cực, là điển hình cho triết lý tận hưởng sự hạnh phúc và nâng niu những điều đẹp đẽ mà cuộc sống mang lại cho mỗi chúng ta ở ngay giây phút hiện tại.

Doãn Phong