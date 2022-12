Sure Milk vào top 10 thương hiệu hàng đầu Asean 2022

Chương trình trao giải Thương hiệu hàng đầu Asean là hoạt động được tổ chức thường xuyên nhằm tôn vinh thương hiệu uy tín, sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, doanh nghiệp đạt những thành tích xuất sắc, thương hiệu đầu ngành ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất khu vực Asean do Viện nghiên cứu kinh tế Châu Á tổ chức.

Chia sẻ về việc đạt giải Top 10 Thương hiệu hàng đầu Asean, đại diện thương hiệu Sure Milk bày tỏ, “Trong suốt quá trình hình thành và phát triển thương hiệu Sure Milk luôn kiên định với tiêu chí chất lượng sản phẩm được đặt lên hàng đầu. Bằng chứng là hệ thống phân phối được mở rộng khắp cả nước, doanh số tăng dần, hệ thống sản xuất được hiện đại hóa sử dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là năm nào cũng nhận được nhiều thành tích đáng ghi nhận là các bằng khen, giải thưởng, Sure Milk đang nỗ lực để trở thành thương hiệu được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn”.

Cũng theo đại diện công ty, giải thưởng top 10 thương hiệu hàng đầu Asean 2022 là một dấu mốc quan trọng trên hành trình thục hiện mục tiêu tạo dựng và giữ vững vị thế thương hiệu, làm chủ công nghệ. Góp mặt nhận giải cùng hơn 100 doanh nghiệp trong sự kiện là nguồn động lực để công ty được tiếp thêm sức đột phá, vượt qua thách thức để thành công.

Hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm thực phẩm bổ sung uy tín trên thị trường, Sure Milk nỗ lực phát triển vượt qua thách thức, kiến tạo giá trị bền vững. Xây dựng công ty mạnh hơn, hiêu quả hơn để tạo cho mình một thương hiệu có chỗ đứng, nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh, đổi mới nhận thức, nắm bắt thời cơ để đáp ứng mục tiêu phát triển.

Đại diện Sure Milk nhấn mạnh, với định hướng phát triển lấy trọng tâm là chất lượng nên công ty phát triển đa dạng hóa sản phẩm, ưu tiên phát triển các sản phẩm truyền thống đã khẳng định được thị phần, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đặc biệt là các sản phẩm công ty có tiềm năng và lợi thế, chú trọng kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào tới quy trình sản xuất khép kín đạt tiêu chuẩn ISO, GMP.

Bích Đào