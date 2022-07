Symphony of Vinhomes Grand Park - chất sống thời thượng giữa lòng TP.Thủ Đức

Đây được ví như “bản giao hưởng” của phong cách sống thời thượng tại trung tâm mới của TP. Thủ Đức.

“Bộ sưu tập” đỉnh cao về phong cách sống

Sự kiện “Symphony of Vinhomes Grand Park” được tổ chức tại Trung tâm giao dịch Bất động sản Vinhomes (tầng 3 Vincom Mega Mall Thảo Điền, TP. Thủ Đức), với màn ra mắt ấn tượng của các dự án đang là tâm điểm tại Vinhomes Grand Park.

Trong đó, “bản giao hưởng” số 1 - The Origami mang tới cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng, thư thái. Dự án mang đậm tinh thần văn hoá Á Đông, được ví như “nước Nhật thu nhỏ” với bộ đôi vườn nội khu độc đáo, điểm nhấn cảnh quan đặc trưng, như: cổng chào Torii, hồ cá Koi, vườn Tùng La Hán, đèn Samurai, chòi thưởng trà,… Tất cả nhằm mang đến một không gian thanh tịnh, an yên, bỏ lại sau lưng những xô bồ để tận hưởng cuộc sống thư giãn, nhẹ nhàng suốt 365 ngày.

Không gian sống thấm đậm tinh thần Nhật tại The Origami

Ở “bản giao hưởng” số 2, The Beverly mang tới những thanh âm sôi động của xứ sở cờ hoa. Sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất Vinhomes Grand Park với tầm nhìn độc đáo khi nằm đối diện hồ điều hòa và công viên 36ha rộng lớn, The Beverly tái hiện phong cách sống đẳng cấp của những ngôi sao Hollywood, cùng cảnh quan nội khu được ví như đồi Beverly Hills trứ danh. Nơi đây, chủ nhân không chỉ sống mà còn khẳng định cá tính, phong cách độc đáo và riêng có của giới thượng lưu.

The Beverly như một “Hollywood thu nhỏ” trong lòng Vinhomes Grand Park

Với “bản giao hưởng” số 3, The Beverly Solari toát lên những giai điệu thể hiện khí chất phóng khoáng, tự do. Với concept từ miền Tây nước Mỹ cùng biểu tượng đại bàng đầu trắng quyền uy, những tiện ích độc đáp cùng với quảng trường biểu tượng Golden Eagle, đại lộ mua sắm Rodeo, kênh đào Thousand Flowers,…, The Beverly Solari khẳng định chất sống phồn hoa giữa thiên nhiên dành riêng cho các chủ nhân.

The Beverly Solari - không gian sống phóng khoáng đậm chất sống Bờ Tây nước Mỹ

Đại đô thị kiểu mẫu, nơi an cư hạnh phúc

Có quy mô 271ha, “thành phố thông minh - công viên” Vinhomes Grand Park tiên phong kiến tạo chất sống thời thượng, thiết lập những chuẩn mực sống đẳng cấp với hệ sinh thái “all in one” mang đến môi trường sống hạnh phúc cho cộng đồng cư dân.

Tiêu biểu là đại công viên quy mô 36ha tầm cỡ hàng đầu Đông Nam Á, nổi bật với công viên Ánh sáng đa sắc màu lấy cảm hứng từ Gardens by the Bay (Singapore), công viên gym hơn 800 máy tập ngoài trời hiện đại, công viên BBQ gồm hơn 100 điểm nướng dọc bãi cát trải dài, hồ điều hòa rộng lớn mang tới không khí trong lành, thư giãn… Đặc biệt, hồ nước nhân tạo ấn tượng với bãi cát trắng tự nhiên dài gần 1km, được kỳ công vận chuyển từ biển Nha Trang, những hàng dừa nhiệt đới xanh mát bao bọc xung quanh.

Vinhomes Grand Park - Đại đô thị kiểu mẫu, nơi an cư hạnh phúc

Bên cạnh tiện ích cảnh quan đẳng cấp, hệ sinh thái tiện nghi của Vingroup với TTTM Vincom Mega Mall, hệ thống trường học Vinschool, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, xe điện VinBus,… tạo ra môi trường sống trọn vẹn, đủ đầy. Đây chính là nền tảng để làm nên một cộng đồng cư dân tinh hoa, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Ngoài ra, hệ sinh thái thông minh dựa trên 4 trụ cột, bao gồm: Vận hành thông minh, an ninh thông minh, cộng đồng thông minh, căn hộ thông minh giúp Vinhomes Grand Park trở thành đại đô thị tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) vào vận hành quản lý tại TP.HCM, mang lại phong cách sống thời thượng, an ninh, an toàn cao cho cư dân.

Dẫn đầu phong cách sống thời thượng trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park, bộ ba dự án The Origami, The Beverly, The Beverly Solari hứa hẹn không ngừng gây sốt trên thị trường BĐS phía Nam.

Đại đô thị Vinhomes Grand Park Địa chỉ: Khu dân cư và công viên Phước Thiện, P. Long Bình và P. Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM https://grandpark.vinhomes.vn/

Thế Định