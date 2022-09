Đơn vị tổ chức bỏ hàng tỷ đồng mời best-seller Blair Singer đến Việt Nam

Blair Singer là cố vấn cấp cao của bộ sách Cha giàu được viết bởi Robert Kiyosaki và là tác giả của 3 cuốn sách bán chạy nhất: Sale Dogs – Những chú chó bán hàng, Team Code of Honor – Xây dựng một nhóm kinh doanh thành công, Voice Mastery: How to win the war between your ears in 30 seconds or less and have an extraordinary life! – Làm chủ giọng nói trong đầu. 3 cuốn sách này có mặt tại Việt Nam đều do NXB Trẻ phát hành.

Với những kinh nghiệm được truyền tải trong những cuốn sách, người hâm mộ gọi Blair Singer là vua bán hàng. Blair Singer là tác giả bộ của các bộ sách best seller, là nhà huấn luyện, nhà đào tạo nổi tiếng về bán hàng và lãnh đạo. Ông đã giúp cho hàng trăm nghìn người ở khắp nơi trên thế giới có khả năng bùng nổ doanh thu bán hàng và xây dựng đội nhóm kinh doanh thành công. Trong tháng 9 này, Success Business đã mời Blair Singer đến Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm của mình để giúp các doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng sau đại dịch Covid-19.

Tiến sĩ Tô Nhật - diễn giả nổi tiếng tại Việt Nam cho biết đơn vị Success Business của ông đã phải bỏ ra hàng tỷ đồng để có thể mời Blair Singer tới Việt Nam. "Chúng tôi sau bao nhiêu năm khao khát và ấp ủ ước mơ được là đơn vị đứng ra tổ chức các chương trình chia sẻ, huấn luyện và đào tạo của Blair Singer, người thầy vĩ đại nổi tiếng thế giới và là thầy của các bậc thầy, nhằm lan tỏa giá trị và năng lượng tuyệt vời của Blair Singer cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam.

Tầm của lãnh đạo đến đâu, đội nhóm phát triển đến đó. Đây chính là lý do tại sao Blair Singer nhấn mạnh về việc cần phải phát triển năng lực lãnh đạo, cần phải tạo ra những nhà lãnh đạo. Vì vậy, ông sẽ tập trung vào việc huấn luyện, đào tạo, nâng cao nhà lãnh đạo, để tạo ra đội nhóm năng lượng cao, đội nhóm vô địch trong lần tới Việt Nam này”, TS Tô Nhật chia sẻ.

Độc giả muốn giao lưu và chia sẻ với Blair Singer tại Việt Nam có thể đăng ký tham dự sự kiện với chủ đề: Xây dựng đội nhóm kinh doanh vô địch ngày 20/09/2022, TP.HCM; Success Business Summit - Hội nghị kinh doanh thành công ngày 21-22/09/2022, tại Hà Nội; Sales and Leadership Mastery - Làm chủ nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo ngày 24 - 25/09/2022, tại Hà Nội.