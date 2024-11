John Krasinski và Emily Blunt. Ảnh: WireImage

John Krasinski hoàn toàn bất ngờ khi được trao danh hiệu này dù anh là một trong những đạo diễn hot nhất Hollywood. Anh chia sẻ với PEOPLE là "không nghĩ được gì" khi nhận tin bất ngờ.

Nam diễn viên sinh năm 1979 được biết tới với tư cách là chồng của nữ diễn viên Emily Blunt. Anh là đạo diễn, tác giả kịch bản của 2 phần phim A Quiet Place (Vùng đất câm lặng) có sự tham gia của cả hai vợ chồng John Krasinski với tư cách diễn viên.

Chia sẻ trên PEOPLE, John Krasinski nói thích vai trò làm chồng và làm cha hơn, thích đọc truyện cho các con trước giờ đi ngủ. John Krasinski kết hôn với Emily Blunt từ năm 2010 và họ có 2 con gái Hazel (10 tuổi), Violet (8 tuổi).

Anh cho biết nữ diễn viên rất hào hứng khi nghe tin chồng là người đàn ông sexy nhất thế giới 2024. Emily Blunt còn nói vui sẽ dán giấy tường là bìa tạp chí PEOPLE có hình chồng nếu John Krasinski trở thành người đàn ông gợi cảm nhất hành tinh.

John Krasinski là diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng của Mỹ với 4 đề cử Emmy, 5 đề cử SAG Awards... Anh từng tham gia các phim: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, A Quiet Place....

An Na - Theo PEOPLE