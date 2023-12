{"article":{"id":"2226563","title":"Tài tử Lý Hùng vi vu khắp nước Mỹ","description":"Sau gần 6 năm, tài tử Lý Hùng cùng gia đình thăm thú nhiều địa điểm nổi tiếng tại các bang lớn nhỏ xứ cờ hoa.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/405408432-755346743279204-5326830926263491779-n-1330.jpg?width=768&s=RVekVrR--9F-QhsGnCyvdQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/405408432-755346743279204-5326830926263491779-n-1330.jpg?width=1024&s=ADqKohad65DGM-VS5lYqWg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/405408432-755346743279204-5326830926263491779-n-1330.jpg?width=0&s=Ecphvl6VbXJARlGSMwYl-A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/405408432-755346743279204-5326830926263491779-n-1330.jpg?width=768&s=RVekVrR--9F-QhsGnCyvdQ\" alt=\"405408432 755346743279204 5326830926263491779 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/405408432-755346743279204-5326830926263491779-n-1330.jpg?width=260&s=vQuzj4Zj85-z7ocYDOZfmA\"></picture>

<figcaption>Chia sẻ với <a href=\"https://vietnamnet.vn/\" title=\"VietNamNet\" target=\"_blank\">VietNamNet</a>, tài tử Lý Hùng đã có chuyến du lịch mùa đông cùng gia đình ở Mỹ. Sau gần 6 năm không trở lại Mỹ, tài tử bồi hồi, háo hức. Ngoài công việc, một trong những sở thích lớn nhất của anh là du lịch.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/406993147-755933203220558-8806575763014778128-n-1331.jpg?width=768&s=bP-8DDCuf3U0jd4oAVmuzw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/406993147-755933203220558-8806575763014778128-n-1331.jpg?width=1024&s=xWKU2V5-_FlDz_6kTA_4rA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/406993147-755933203220558-8806575763014778128-n-1331.jpg?width=0&s=nfe9cJ6xvPjziVCUC8BpUA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/406993147-755933203220558-8806575763014778128-n-1331.jpg?width=768&s=bP-8DDCuf3U0jd4oAVmuzw\" alt=\"406993147 755933203220558 8806575763014778128 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/406993147-755933203220558-8806575763014778128-n-1331.jpg?width=260&s=-yqsxvp75hVbPeo0C7xwMw\"></picture>

<figcaption>Sau 20 giờ bay, Lý Hùng đáp điểm đến đầu tiên là bang California, dừng chân ở đây 2 ngày.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/405461852-755933113220567-3746115899256494064-n-1332.jpg?width=768&s=QApuD2QusdksszGFZb2z4w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/405461852-755933113220567-3746115899256494064-n-1332.jpg?width=1024&s=WQkfjgvpH7w-b9M6YuRRwA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/405461852-755933113220567-3746115899256494064-n-1332.jpg?width=0&s=2nTRGZxLpKbFq358IZhNBQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/405461852-755933113220567-3746115899256494064-n-1332.jpg?width=768&s=QApuD2QusdksszGFZb2z4w\" alt=\"405461852 755933113220567 3746115899256494064 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/405461852-755933113220567-3746115899256494064-n-1332.jpg?width=260&s=Izss1DjXjP5PbD8ygncheg\"></picture>

<figcaption>Anh, mẹ con diễn viên Lý Hương và chị gái tranh thủ gặp gỡ các đồng nghiệp như ca sĩ Hồ Hoàng Yến, Tuấn Cảnh (bố ca sĩ Xuân Mai - PV)... \"Nghe hơi lạ nhưng chúng tôi sang Mỹ để ăn phở Việt Nam\", diễn viên bật cười.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408493972-757671239713421-821123520729030522-n-1333.jpg?width=768&s=lu-m_HLTJVh2FFQTSpfcQg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408493972-757671239713421-821123520729030522-n-1333.jpg?width=1024&s=9BnFGtVYl7fsWs-CUE7C9A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408493972-757671239713421-821123520729030522-n-1333.jpg?width=0&s=pOyVGMhAxLiTHFhHueY1XQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408493972-757671239713421-821123520729030522-n-1333.jpg?width=768&s=lu-m_HLTJVh2FFQTSpfcQg\" alt=\"408493972 757671239713421 821123520729030522 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408493972-757671239713421-821123520729030522-n-1333.jpg?width=260&s=WALgf3g260reiXVja6XS3w\"></picture>

<figcaption>Sau đó, gia đình Lý Hùng đến Houston, Texas - thành phố có bề dày lịch sử và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409136628-758261449654400-1538675341091520198-n-1334.jpg?width=768&s=R1Jw8t8LIhTRaS0nMtsoJQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409136628-758261449654400-1538675341091520198-n-1334.jpg?width=1024&s=LFC3Qnf00QiTrCbKp_CwMA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409136628-758261449654400-1538675341091520198-n-1334.jpg?width=0&s=Cma8veBzXKqa4fYR48kNOQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409136628-758261449654400-1538675341091520198-n-1334.jpg?width=768&s=R1Jw8t8LIhTRaS0nMtsoJQ\" alt=\"409136628 758261449654400 1538675341091520198 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409136628-758261449654400-1538675341091520198-n-1334.jpg?width=260&s=M6kk-9GCb5u58Xw6T72iMA\"></picture>

<figcaption>Những ngày ở Houston, họ thăm thú nhiều địa điểm như Rice University (Đại học William Marsh Rice), Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston... </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408625600-758261522987726-875176660174838666-n-1335.jpg?width=768&s=GTZUinErpRvpm5cJPtB3lw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408625600-758261522987726-875176660174838666-n-1335.jpg?width=1024&s=rtCJO751NiyM0HvmYLZzNA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408625600-758261522987726-875176660174838666-n-1335.jpg?width=0&s=ZtmD6ux6b9IJMsGvUXG_IQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408625600-758261522987726-875176660174838666-n-1335.jpg?width=768&s=GTZUinErpRvpm5cJPtB3lw\" alt=\"408625600 758261522987726 875176660174838666 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408625600-758261522987726-875176660174838666-n-1335.jpg?width=260&s=v_3wwzIcUY1mgUf1D7nglg\"></picture>

<figcaption>Lý Hùng thích thú ngắm các bộ xương khủng long, được mở mang và tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408714531-758261459654399-6245138245337389299-n-1336.jpg?width=768&s=1THa_63tS4ki4zEOEk28ww\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408714531-758261459654399-6245138245337389299-n-1336.jpg?width=1024&s=yEfyVUy9gnZ-akWR3AzZ8g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408714531-758261459654399-6245138245337389299-n-1336.jpg?width=0&s=Mf300xvCjohVjV1IreSI6A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408714531-758261459654399-6245138245337389299-n-1336.jpg?width=768&s=1THa_63tS4ki4zEOEk28ww\" alt=\"408714531 758261459654399 6245138245337389299 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408714531-758261459654399-6245138245337389299-n-1336.jpg?width=260&s=dYCgYBUokYdrkCU-Z3oLIA\"></picture>

<figcaption>Hai anh em họ Lý cũng say mê nghe thuyết trình về nền văn minh Ai Cập, dầu mỏ, những phát minh thời cổ đại... </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408704613-758261512987727-3732247691279009265-n-1337.jpg?width=768&s=P9U6p6yOZAzVPejKOP_MTA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408704613-758261512987727-3732247691279009265-n-1337.jpg?width=1024&s=iaKAD8UsmkcKiZY1aXE4eA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408704613-758261512987727-3732247691279009265-n-1337.jpg?width=0&s=zCCqOEBUrtwj2DoFYlmA7g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408704613-758261512987727-3732247691279009265-n-1337.jpg?width=768&s=P9U6p6yOZAzVPejKOP_MTA\" alt=\"408704613 758261512987727 3732247691279009265 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/408704613-758261512987727-3732247691279009265-n-1337.jpg?width=260&s=1TVPurmeKiE-Nh-m907Dtg\"></picture>

<figcaption>Khi đi tham quan, Lý Hùng được nhiều người Việt ở Houston nhận ra, xin chụp ảnh, quay video và phỏng vấn ngắn. Anh hạnh phúc khi nghe một khán giả nói: \"Ở Mỹ bao nhiêu năm chỉ thấy qua màn hình, giờ mới gặp Lý Hùng ngoài đời\".</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/405427143-755933086553903-5254170660520783289-n-1338.jpg?width=768&s=NDWh5lB5k93ET5zJ_D9l-w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/405427143-755933086553903-5254170660520783289-n-1338.jpg?width=1024&s=j4dFtTP0Dj1nXKqvrikUSQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/405427143-755933086553903-5254170660520783289-n-1338.jpg?width=0&s=iCPVbAD7l0zN8yUGVMisbg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/405427143-755933086553903-5254170660520783289-n-1338.jpg?width=768&s=NDWh5lB5k93ET5zJ_D9l-w\" alt=\"405427143 755933086553903 5254170660520783289 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/405427143-755933086553903-5254170660520783289-n-1338.jpg?width=260&s=U5soWmk3G3mVmt7RCVd09w\"></picture>

<figcaption><a href=\"https://vietnamnet.vn/ly-hung-tag3101095117374717125.html\">Lý Hùng</a> trở về California để đi xuyên các thành phố lớn như San Francisco, Los Angeles... Tài tử lần đầu đến Hollywood - kinh đô điện ảnh và giải trí của thế giới đặt ở khu vực ngoại ô TP Los Angeles.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409431328-760075429473002-194450100027159430-n-1339.jpg?width=768&s=Iiq2dlbnC_wIqcZ8ble7ZA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409431328-760075429473002-194450100027159430-n-1339.jpg?width=1024&s=ng9DWI2hB22rqJPwLjpuSg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409431328-760075429473002-194450100027159430-n-1339.jpg?width=0&s=J6mkJkp64tDg1YD93foAFg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409431328-760075429473002-194450100027159430-n-1339.jpg?width=768&s=Iiq2dlbnC_wIqcZ8ble7ZA\" alt=\"409431328 760075429473002 194450100027159430 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409431328-760075429473002-194450100027159430-n-1339.jpg?width=260&s=gAAd2DoS1_VhKCfNGSkVwg\"></picture>

<figcaption>Những sáng thời tiết đẹp, nam tài tử dạo quanh đảo Balboa, biển Newport. \"Mùa đông California se se lạnh nhưng buổi sáng nhiều nắng ấm. Dạo phố ngắm biển khiến tôi thấy nhẹ nhàng\", anh chia sẻ.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409729494-760075442806334-3565618580459173094-n-1340.jpg?width=768&s=C5ZbUHaqtVk4N8EslBtBNw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409729494-760075442806334-3565618580459173094-n-1340.jpg?width=1024&s=IN1NI9QDFShqEF7ByrS5zQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409729494-760075442806334-3565618580459173094-n-1340.jpg?width=0&s=pIxgnlxFfQ-a1fOIKMFHXA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409729494-760075442806334-3565618580459173094-n-1340.jpg?width=768&s=C5ZbUHaqtVk4N8EslBtBNw\" alt=\"409729494 760075442806334 3565618580459173094 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409729494-760075442806334-3565618580459173094-n-1340.jpg?width=260&s=ikLs8OwOaG_dvVS00EbRKA\"></picture>

<figcaption>Theo kế hoạch, Lý Hùng và gia đình sẽ đi Las Vegas, Nevada; New York; Washington, D.C... Họ định ở Mỹ đến sau Giáng sinh sẽ về Việt Nam.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00I32W.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

