Sự hợp tác này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và khách hàng đón nhận, đặc biệt là khu vực châu Á; đồng thời mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho Vacure: treat trong hành trình chinh phục thị trường mỹ phẩm.

Trong bài đăng trên Instagram cá nhân vào ngày 20/7, Song Seung Heon chia sẻ hình ảnh cầm trên tay sản phẩm Vacure:treat và bày tỏ sự yêu mến khi được hợp tác với thương hiệu này.

Vacure:treat là một thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc da cao cấp và lành tính. Mỗi sản phẩm đều được thiết kế với công thức riêng biệt, để khi phối kết hợp với nhau sẽ hỗ trợ giải quyết từng vấn đề da cụ thể, giúp mang lại hiệu quả tối ưu trong việc dưỡng da, cải thiện sức khỏe da và duy trì vẻ đẹp rạng rỡ.

Vacure:treat chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc da cao cấp cho mọi loại da và mọi nhu cầu, từ các sản phẩm làm sạch, sản phẩm dưỡng, sản phẩm điều trị đến sản phẩm bảo vệ đều được kiểm nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt. Mỗi sản phẩm đều được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, nhằm đáp ứng nhu cầu và giải pháp cho các vấn đề da liễu một cách tối ưu.

Đến với Vacure:treat, khách hàng được trải nghiệm dịch vụ tận tâm với đội ngũ chuyên viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Theo đó, thông qua hệ thống hồ sơ cá nhân chi tiết, khách hàng có thể tìm hiểu về kinh nghiệm, chuyên môn, phong cách phục vụ của từng chuyên viên và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho riêng mình.

Khách hàng có thể yên tâm khi trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc da tại Vacure:treat, bởi mọi quy trình đều được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ chuyên gia da liễu hàng đầu. Nhãn hàng cũng cam kết sẽ hoàn tiền 100% trong vòng 15 ngày cho khách hàng nếu có bất cứ lý do gì không hài lòng về sản phẩm.

Ngoài ra khách hàng còn được sử dụng dịch vụ trải nghiệm thử sản phẩm trực tiếp tại Showroom hoặc tại nhà (ở Hà Nội và TP.HCM) hoàn toàn miễn phí.

“Vacure:treat không chỉ đơn thuần là thương hiệu mỹ phẩm, mà còn là người bạn đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam hiện đại trong hành trình tìm lại vẻ đẹp tiềm ẩn. Thương hiệu luôn hướng đến những giá trị tích cực về vẻ đẹp tự nhiên, khuyến khích phụ nữ trân trọng và yêu thương bản thân, tự tin tỏa sáng với vẻ đẹp rạng rỡ và đầy sức sống”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Song Seung Heon là một diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng. Sinh năm 1976 và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1996, Song Seon Heon đã tham gia trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng, bao gồm "Trái tim mùa thu", "Bản tình ca mùa đông", "Bên nhau trọn đời", "My Princess", "The Village: Shaman", "Entourage", "Black", "The Odd Couple", "Undercover", "Dinner Mate", "Birth of a Beauty" và "Now, We Are Breaking Up".

Hiện các sản phẩm của Vacure: treat được phân phối tại Việt Nam bởi: Công ty TNHH Ocean Capital Showroom: Vincom 191 Bà Triệu, Hà Nội Hotline: 090 793 88 66 Các chi nhánh Hàn Quốc: Chi nhánh 1: Myeongdong Myeongdong 52, Myeongdong-gil, Jung-gu, Seoul MANGO BUSY Chi nhánh 2: Young Plaza Myeongdong 67, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, MANGOBUSY Chi nhánh 3: Dongdaemun Tòa nhà Victory, 40, Toegye-ro 73-gil, Jung-gu, Seoul Chi nhánh 4: Mango Busy, 127, Airport Culture-ro, Jung-gu, Incheon Chi nhánh 5: Mango Busy, Myeongdong 74, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul Website: vacuretreat.vn

Ngọc Minh