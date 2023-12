Trong Tìm thấy tình yêu, cặp đôi nhân vật chính hơn nhau 15 tuổi. Còn ở ngoài đời thực, Aff Taksaorn (1980) lại hơn Nonkul (1996) đến 16 tuổi. Nonkul Chanon cũng vừa lên tiếng xác nhận về mối quan hệ tình cảm của mình và đàn chị.

Cặp đôi diễn viên 'nên duyên' trên màn ảnh và ngoài đời.

“Chúng tôi từ mối quan hệ bạn bè chuyển sang tình cảm cao hơn. Tôi vẫn giữ quan niệm riêng về tình yêu, rằng đây luôn là thứ tốt đẹp cho đời sống mỗi người”, Aff Taksaorn chia sẻ thêm.

Thông tin này khiến Aff – Nonkul gây chú ý, trở thành cặp đôi hot nhất nhì làng phim Thái hiện tại, kéo theo sức nóng của phim cũng tăng lên nhanh chóng.

Tìm thấy tình yêu thuộc thể loại tình cảm - lãng mạn, kể về Yin (Aff Taksaorn), một người phụ nữ ngoài 30 đã quá tuổi lấy chồng. Yin quyết định thử hẹn hò Shane (Nonkul Chanon) - chàng thực tập sinh kém 15 tuổi trong 3 tháng. Cùng thời điểm, thương nhân tỷ phú Ray (Kong Saharat) cũng tiếp cận và tán tỉnh Yin. Cô buộc lòng phải đưa ra lựa chọn giữa 2 người đàn ông.

Phim khai thác đề tài khoảng cách tuổi tác trong tình yêu, yêu đương chốn văn phòng hay với xã hội xung quanh. Tác phẩm hiện gây sốt ở Thái Lan và các nước châu Á với hàng trăm triệu lượt xem. Tại Việt Nam, phim lọt top xem nhiều nhất với điểm đánh giá 5 sao trên VieON.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ bộ siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc gây sốt châu Á năm 2018 - Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Dự án cũng gây chú ý nhờ quy tụ dàn diễn viên tên tuổi Aff Taksaorn, Nonkul Chanon, Earth Pirapat, Kong Saharat, Emma Panisara...

Nonkul sinh năm 1996, là gương mặt trẻ đáng chú ý của làng giải trí Thái Lan. Diễn viên 9X dần trở nên quen mặt với khán giả Việt qua hai phim điện ảnh Thái Lan: Thiên tài bất hảo và Ngược dòng thời gian để yêu anh. Trước khi tham gia Find Yourself, Nonkul đã "làm mưa làm gió" trong series đam mỹ I Feel You Linger in the Air.

Trong khi đó, Aff Taksaorn là nữ diễn viên, MC xinh đẹp nhất, nhì xứ chùa vàng. Cô được khán giả yêu mến qua những vai diễn trong Mối tình hoàng tộc, Tiếng gọi tình yêu, Nguyện tái sinh gần bên em…

Trailer 'Tìm thấy tình yêu'