Tài xế bị nhóm 'cò' đánh ngay tại bến xe ở Hà Nội vì tự ý bắt khách

Ngày 20/4, trao đổi với PV, tài xế Hán Trọng Bằng (SN 1983), Công ty TNHH Dịch vận tải và Du lịch Cường An (có trụ sở tại tỉnh Tuyên Quang) hoạt động ô tô khách tuyến cố định Tuyên Quang - Hà Nội cho biết, anh đã trình báo sự việc bị đánh tại Bến xe Mỹ Đình với cơ quan công an.

Theo tài xế Bằng, khoảng 14h50 chiều 19/4, khi đang đứng ở trước khu vực quầy bán vé trong Bến xe Mỹ Đình, thì nghe có tiếng đồng nghiệp báo: "Có khách đi Tuyên Quang kìa".

Anh Bằng chạy lại hướng dẫn hành khách này vào quầy mua vé, khi vừa quay ra thì bị một "cò" tên Đồng vẫy lại.

Nam tài xế bị đánh ở bến xe Mỹ Đình

"Tôi tưởng anh Đồng hỏi gì nên chạy đến thì anh Đồng và 4 "cò" khác nói: "Cấm chúng mày bắt khách". Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, bất ngờ anh Đồng rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào mặt tôi, cùng lúc 4 "cò" xúm lại đấm, đá, đạp vào người tôi làm náo loạn khu vực trong bến xe", anh Bằng kể lại.

Phải đến khi có lực lượng công an xuất hiện, vụ việc đánh người mới được chấm dứt. Tài xế Bằng đã trình báo sự việc với cơ quan công an và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19.8.

"Thời gian gần đây tại khu vực Bến xe Mỹ Đình xuất hiện nhiều "cò" bảo kê bắt khách cho các nhà xe hoạt động tại đây. Nhóm "cò" cấm toàn bộ không cho lái, phụ xe bắt khách, chỉ có nhà xe chịu bỏ tiền cho "cò" mới được bắt khách", tài xế Bằng thông tin.

Chiều 20/4, trả lời PV, một lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết, đã nắm được vụ việc đánh nhau trong bến, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thụ lý giải quyết.

Còn theo đại diện Công an phường Mỹ Đình 2 - đơn vị phụ trách an ninh trật tự ở Bến xe Mỹ Đình, hiện vụ việc đang được chuyển Công an quận Nam Từ Liêm để thụ lý giải quyết.

Quyết Nguyễn