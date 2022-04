Tài xế ô tô kéo lê xe máy bị đập phá trước trụ sở công an khai gì?

Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương chiều nay (24/4) đang điều tra vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản sau va chạm giao thông trên địa bàn, đồng thời lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc này.

Xe tô chạy đến trước trụ sở công an phường cầu cứu do bị đuổi đánh - Ảnh: T.H

Trước đó, vào chiều tối ngày 23/4, tài xế N.V.L. (SN 1992, ngụ phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) điều khiển xe ô tô 5 chỗ chở theo một số người đi dự tiệc ở phường An Phú, TP Thuận An.

Khi đang di chuyển trên một tuyến đường thuộc phường An Phú thì xảy ra va chạm với xe máy dẫn đến cự cãi, xô xát với nhau. Sau đó, ài xế N.V.L. lên xe tăng ga bỏ chạy theo hướng về quốc lộ 13 kéo theo một xe máy dưới gầm.

Khi chiếc xe đến trước trụ sở Công an phường Thuận Giao (nằm trong trụ sở UBND phường) bị một nhóm người chặn lại, dùng gạch đá đập bể cửa kính.

Phát hiện sự việc, lực lượng Công an phường Thuận Giao đã lập tức đến ngăn chặn, đưa tài xế L. vào trụ sở công an để đảm bảo an toàn.

Chiếc xe bị nhóm người đập nát - Ảnh: X.A

Theo lời khai ban đầu của L., do sợ bị nhóm này hành hung nên anh đã điều khiển xe chạy thẳng đến trụ sở công an để được lực lượng chức năng hỗ trợ. Tuy nhiên, do chiếc xe máy chắn phía trước nên tài xế này đã kéo lê dưới gầm khoảng 3km trong quá trình bỏ chạy.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế L. không sử dụng chất kích thích, không có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Xuân An